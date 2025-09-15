Ver Inter Miami vs. Seattle Sounders EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Chase Stadium por una nueva jornada de la MLS. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 16 de septiembre del 2025, a las 6:30 de la tarde (hora peruana), que son las 8:30 PM de Argentina, Chile y Paraguay y las 5:30 PM de México. ¿Dónde ver? El partido podrá seguirse en exclusiva por Apple TV para usuarios suscritos a la MLS Season Pass. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

