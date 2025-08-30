Ver Inter Miami vs. Seattle Sounders EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Lumen Field por la final de la Leagues Cup. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 31 de agosto de 2025, a las 7:00 de la noche (hora peruana), que son las 9:00 PM de Argentina, las 6:00 PM de México y las 2:00 AM de España. ¿Dónde ver? MLS Season Pass, a través de Apple TV, transmite el partido para todo el continente. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

