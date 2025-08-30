Inter Miami vs. Seattle Sounders en vivo con Lionel Messi: ver partido por final de la Leagues Cup. (Foto: Getty)
Inter Miami vs. Seattle Sounders en vivo con Lionel Messi: ver partido por final de la Leagues Cup. (Foto: Getty)
Redacción EC
Redacción EC

Ver vs. Seattle Sounders EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Lumen Field por la final de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 31 de agosto de 2025, a las 7:00 de la noche (hora peruana), que son las 9:00 PM de Argentina, las 6:00 PM de México y las 2:00 AM de España. ¿Dónde ver? MLS Season Pass, a través de Apple TV, transmite el partido para todo el continente. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

