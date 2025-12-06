Ver Inter Miami vs Vancouver Whitecaps EN VIVO HOY con Lionel Messi y Kenji Cabrera: mira la transmisión del partido en el Chase Stadium por la final de la MLS. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 6 de diciembre de 2025, a las 2:30 de la tarde (hora peruana), que son las 4:30 PM de Argentina y Chile, las 1:30 PM de México y las 8:30 PM de España. ¿Dónde ver? Apple TV transmite la final por MLS Season Pass en toda América. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

