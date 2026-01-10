Ver Inter vs Napoli EN VIVO HOY con Lautaro Martínez: mira la transmisión del partido en el Estadio San Siro por la fecha 15 de la Serie A. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 11 de enero del 2026, a las 2:45 p.m. (hora peruana), que son las 4:45 PM de Argentina, Paraguay y Chile, la 1:45 PM de México y las 8:45 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten el partido para toda Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.