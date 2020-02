Hoy se enfrentan el Inter vs. Napoli EN VIVO ONLINE por la semifinal de la Copa Italia 2020 en un partido que se jugará en el Estadio Giuseppe Meazza de Milán a partir de las 2:45 pm. en lo que será una transmisión vía señal de DirecTV Sports.

Luego de perder la punta de la Serie A hace algunas fechas ante la Juventus de Cristiano Ronaldo, el Inter llega a este partido con un tremendo envión anímico y es que llega de golear a uno de sus eternos rivales, el Milán, por 4 tantos 2 en lo que fue el denominado ‘Derby della Madonnina’.

Por otra parte, el equipo comandado por el italiano Antonio Conte ha sido uno de los que mejor se ha reforzado en el mercado de invierno del fútbol europeo y es que Christian Eriksen, Ashley Young y Victor Moses, recientes fichajes del equipo ‘Neroazzurri’ que le han dado ese toque de calidad y fortaleza para seguir en la lucha por el título.

La Copa Italia, uno de los torneos más tradicionales en el país de la ‘Bota’, le ha sido esquivo al Inter hace ya varios años y es que desde el año 2011, cuando consiguió el ‘triplete’, no llega a la gran final. En la otra fase está Juventus y Milán, equipos que ocuparán un lugar en el torneo y que podría darnos la revancha de la ‘Madonnina’.

En la otra banda está el Napoli, escuadra que quiere conquistar a como de lugar la Copa Italia y es que en la Serie A las posibilidades están muy bajas debido a que está lejos de la punta. Es más, incluso está más cerca de la zona de descenso que para optar por alguna competición internacional.

Inter vs. Napoli EN VIVO | Posibles alineaciones

Inter: Daniele Padelli; Danilo D'Ambrosio, Stefan de Vrij, Milan Skriniar; Marcelo Brozovic, Matías Vecino, Nicolo Barella, Antonio Candreva, Ashley Young; Alexis Sánchez, Romelu Lukaku.

Napoli: Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabián, Demme, Zielinski; Callejón, Milik e Insigne.

Inter vs. Napoli EN VIVO | Horarios del mundo

Perú: 2.45 p.m.

Argentina: 4.45 p.m.

México: 1.45 p.m.

Estados Unidos: 2.45 p.m.

España: 8.45 p.m.

Colombia: 2.45 p.m.

Ecuador: 2.45 p.m.Venezuela: 1.45 p.m.

Bolivia: 1.45 p.m.

Brasil: 5.45 p.m.

Uruguay: 4.45 p.m.

Chile: 4.45 p.m.

Paraguay: 4.45 p.m.

Panamá: 2.45 p.m.

Costa Rica: 1.45 p.m.

Honduras: 1.45 p.m.

Italia: 8.45 p.m.

Francia: 8.45 p.m.

Inter vs. Napoli EN VIVO | Guía de canales

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Aruba: DIRECTV Sports Caribbean

Australia: Kayo Sports, beIN SPORTS 2, beIN Sports Connect

Bahamas: DIRECTV Sports Caribbean

Barbados: DIRECTV Sports Caribbean

Bolivia: COTAS Televisión

Brasil: DAZN

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Play Deportes,DIRECTV Sports Colombia

Curacao: DIRECTV Sports Caribbean

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Indonesia: Mola TV

Internacional: Bet365

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

Timor-Leste: Mola TV

Trinidad y Tobago: DIRECTV Sports Caribbean

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

¿Dónde ver transmisión EN DIRECTO por Internet gratis Inter vs. Napoli EN VIVO por la Copa Italia?

El partido entre el Inter vs. Nápoli lo puedes seguir gratis y legalmente online por Internet a través de la señal de DirecTV Play y en caso no tengas, Elcomercio.pe te transmitirá el minuto a minuto del encuentro en vivo para que no te pierdas ni una incidencia del mismo.

VIDEO RECOMENDADO

Paolo Guerrero deja huella en fútbol brasileño

Paolo Guerrero deja huella en fútbol brasileño

TE PUEDE INTERESAR

TÁMBIEN MIRA

Conoce la agenda de los partidos para hoy miércoles 12 de febrero

Conoce la agenda de los partidos para hoy miércoles 12 de febrero

Edison Flores alentó a cremas y dejó mensaje a Ruidíaz y Polo

Edison Flores alentó a cremas y dejó mensaje a Ruidíaz y Polo

El festejo de Inter de Milán en el vestuario tras triunfo en el derbi milanés

El festejo de Inter de Milán en el vestuario tras triunfo en el derbi milanés