Inter vs. Roma EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este sábado 23 de abril por la jornada 34 de la Serie A en el Estadio San Siro a partir de las 11:00 a.m. (hora peruana).

Los ‘Negriazules’ llegan motivados a este partido luego de golear (3-0) a AC Milan por las semifinales de la Copa Italia. Sin embargo, en el torneo local, se ubican en la segunda casilla con 69 unidades a 2 puntos de alcanzar a los líderes que son los ‘Rojinegros’.

Ahora, deberán enfocarse en el campeonato italiano y, en la previa del duelo ante Roma, el DT de Inter, Simone Inzaghi, destacó las cualidades de sus rivales de turno. “Sabemos que nos enfrentaremos a uno de los mejores equipos de la liga, con un excelente entrenador al que todos conocemos. Lo está haciendo muy bien en Roma y necesitaremos mucha atención. Es un partido crucial para nosotros”, señaló en conferencia de prensa.

“Hay que olvidarse del derbi porque mañana jugamos contra un equipo en forma. Necesitamos estar decididos y ser conscientes de que todos los equipos nos crearán problemas antes del final de la temporada”, añadió.

De la misma manera, prefirió reserva su formación para el duelo. “Están todos disponibles, menos Vidal, que sufrió una lesión en el tobillo en el derbi. Ojalá vuelva a la acción antes de lo que esperamos”, explicó.

INTER VS. ROMA: HORARIO DEL PARTIDO

Perú: 11:00 a. m.

Ecuador: 11:00 a. m.

Colombia: 11:00 a. m.

México: 11:00 a. m.

Argentina: 1:00 p. m.

Uruguay: 1:00 p. m.

Chile: 12:00 m.

Por su parte, Roma igualó (1-1) ante Napoli en la reciente jornada. La escuadra dirigida por José Mourinho saboreó ese empate como un triunfo ya que consiguió el gol en el minuto final por intermedio de Stephan El Shaarawy.

Con ese resultado, los ‘Lobos’ se ubican en el quinto puesto con 58 unidades. Ahora, deberán ganar a Inter si desean acercarse a la cuarta casilla (zona de clasificación a la UEFA Champions League para la próxima temporada) que actualmente es ocupada por Juventus.

Es importante mencionar que la última vez que ambos equipo se enfrentaron fue el 4 de diciembre del 2021. En dicha oportunidad, Inter venció por 3-0 con goles de Hakan Calhanoglu, Edin Dzeko y Denzel Dumfries.

Es importante mencionar que Inter vs. Roma por la Serie A se transmitirá mediante ESPN 2 y Star Plus en exclusiva para Latinoamérica.

INTER DE MILÁN VS. AS ROMA: ALINEACIONES PROBABLES

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic, Lautaro y Dzeko.

Roma: Rui Patrício, Mancini, Smalling, Ibañez, Karsdorp, Oliveira, Cristante, Zalewski, Pellegrini, Mkhitaryan y Tammy Abraham.