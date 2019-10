Internacional contará con Paolo Guerrero de titular ante el Bahía por la fecha 28 del Brasileirao en el Arena Fonte Nova de Salvador. El partido está programado para este sábado 26 de octubre desde las 17:00 horas y será transmitido vía Premiere FC en diferentes partes de Latinoamérica y el mundo. La intención del equipo Colorado es sumar tres puntos para poder acercarse a los primeros lugares y ocupar un puesto para los próximos torneos internacionales.

El Comercio seguirá el minuto a minuto del compromiso desde la web; además, te dará a conocer la previa con la mayor información posible, con las alineaciones posibles, declaraciones, estadísticas, horarios y canales por país del partido; finalmente, cómo y dónde ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

Internacional recurre a los viejos hábitos, incluso con la reciente llegada de Ze Ricardo. Siguiendo la rutina de su predecesor, Odair Hellmann, el nuevo entrenador cerró el entrenamiento el jueves en Beira-Río para definir su primer equipo titular, donde es muy probable que el peruano Paolo Guerrero esté desde la partida.

▷ Fútbol en vivo: revisa cómo seguir en directo y online todos los partidos de la semana

▷ Copa Libertadores en vivo y en directo: conoce cómo seguir la final entre River Plate vs. Flamengo

Internacional juega contra Bahía en el Arena Fonte Nova. Paolo Guerrero será el arma principal de ataque para el partido de este sábado. AFP

Dejando a un lado el misterio, Zé Ricardo ya ha indicado que está preparando noticias en el Inter, con cambios en el esquema e incluso nombres en la alineación. Todo esto fue demostrado por el entrenador en su primera sesión de entrenamiento para el club el miércoles pasado.

Sin Patrick y D’Alessandro suspendidos, el entrenador lanzó al equipo 4-2-3-1, con Rodrigo Lindoso regresando al mediocampo como prueba. La ausencia principal, sin embargo, fue la de Nico López. Incluso disponible, el uruguayo dejó el equipo y entrenó entre las reservas.

En ataque, el entrenador contó con Rafael Sobis, pero solo como una medida provisional. Paolo Guerrero estaba sin entrenamiento, preservado debido a la deserción de jugar tres juegos en seis días la semana pasada.

Por el lado de Bahía, los jugadores han mejorado las cargas de faltas, defensivas y ofensivas. Algunos también ejercieron acabados y faltas al final del entrenamiento. Las actividades fueron cerradas a la prensa.

El lateral izquierdo, Moisés, entrenó normalmente por segundo día consecutivo. La tarde del jueves fue de entrenamiento técnico para los jugadores de Bahía. El entrenador Roger Machado dividió el elenco en dos grupos y trabajó en el movimiento e intercambio de pases. Al final de esta actividad, Gilberto, Arthur Caíke y Fernandao mejoraron las presentaciones.

ALINEACIONES POSIBLES PARA EL INTER VS. BAHÍA

Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Victor Cuesta y Zeca; Edenílson, Rodrigo Lindoso, Guilherme Parede, Neilton y Wellington Silva; Guerrero

Bahía: Douglas Friedrich, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Giovani, Juninho, Guerra, Gregore, Flavio, Gilberto, Elber y Artur.

ÚLTIMOS PARTIDOS DE BAHÍA

05/10/19 | Bahía 1-2 Atlético Paranaense | Brasileirao

09/10/19 | Bahía 0-0 Sao Paulo | Brasileirao

12/10/19 | Fluminense 2-0 Bahía | Brasileirao

16/10/19 | Gremio 0-1 Bahía | Brasileirao

21/10/19 | Bahía 1-2 Ceará | Brasileirao

ÚLTIMOS PARTIDOS DEL INTERNACIONAL

05/10/19 | Cruzeiro 1-1 Internacional | Brasileirao

09/10/19 | CSA 1-0 Internacional | Brasileirao

13/10/19 | Internacional 0-0 Santos | Brasileirao

17/10/19 | Avaí 0-2 Internacional | Brasileirao

20/10/19 | Internacional 0-1 Vasco da Gama | Brasileirao

PAOLO GUERRERO Y EL PREMIO MEJOR JUGAR DE LA COPA DE BRASIL

Paolo Guerrero recibió el trofeo de goleador y mejor jugador de la Copa de Brasil después de entrenar el martes en el Parque Gigante con el Internacional. AFP

El delantero peruano Paolo Guerrero, anotó cinco goles en la Copa de Brasil. Aunque no pudo conquistar el título con Internacional, fue elegido el mejor jugador de la competencia.

Paolo Guerrero recibió el trofeo de goleador y mejor jugador de la Copa de Brasil después de entrenar el martes en el Parque Gigante con el Internacional. El delantero peruano anotó cinco goles en la campaña con el Colorado y consiguió el segundo lugar, a pesar de no marcar en la última instancia contra Atlético Paranaense.

El trofeo estrella de la competencia llegó gracias a la elección popular. Paolo Guerrero venció a Bruno Guimaraes en una votación promovida por la Copa Brasil en Facebook.

En rápida demostración después de recibir los trofeos, el delantero peruano habló en conferencia de prensa.

“No logramos el objetivo más importante de ser campeón, pero tenemos que olvidarnos de eso. Tiene que continuar, nuestro objetivo es estar dentro de los primeros lugares del Brasileirao. Pero feliz de haber ganado estos dos premios. Gracias a mis amigos, porque sin ellos no lo habría logrado; a la multitud, a las personas que me siguen, al Internacional y a todos los que me rodean”.

Lleno de premios, Paolo Guerrero intenta ponerse al día. La camiseta 9 no ha sacudido la red durante siete partidos o 604 minutos. El último gol marcado fue en la victoria por 2-0 sobre Cruzeiro en la Copa de Brasil el pasado 4 de setiembre. A pesar de la sequía, el peruano continúa encabezando la tabla como máximo goleador del Inter en la temporada. En 30 partidos para Colorado, ha marcado 13 goles.

“Es una mayor motivación seguir luchando. El año es duro, especialmente desde que vengo a jugar tres juegos en una semana. Tengo que descansar para estar bien en los próximos juegos. Tengo que agradecer a la Copa Brasil por los premios”, dice.

Este sábado, Paolo Guerrero intentará poner fin a la pausa sin goles ante Bahía en una fecha más del Brasileirao con el debut del técnico Zé Ricardo. El partido tendrá lugar a las 17:00 horas en el Arena Fonte Nova. El Internacional es sexto con 42 puntos, mientras que los hombres de Roger Machado ocupan el octavo lugar con 41.

CANALES PARA VER EL INTERNACIONAL VS. BAHÍA

Premiere FC es una aplicación en tu celular o cualquier dispositivo móvil para poder seguir en vivo la Serie A, Serie B y más partidos del fútbol brasileño. Además, si eres suscriptor, puedes mirar el fútbol en directo desde tu TV. A continuación, para ver el Internacional vs. Bahía solo hay un canal disponible online.

Brasil Premiere FC Brasil

Chile PFC Internacional

Francia PFC Internacional

Perú PFC Internacional

España PFC Internacional

Reino Unido PFC Internacional

Estados Unidos PFC Internacional

Uruguay PFC Internacional

HORARIOS PARA VER EL PARTIDO DE ESTE SÁBADO 26 DE OCTUBRE

Argentina: 19:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Venezuela: 18:00 horas