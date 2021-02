Internacional vs. Corinthians: Edenilson marcó para el ‘Colorado’, pero todo quedó invalidado por fuera de juego | VIDEO El atacante brasileño movió las redes del ‘Timao’ en el final del duelo, pero su conquista no sumó al marcador. Tras no conseguir ganar en la última fecha del Brasileirao, Inter no consiguió consagrarse campeón brasileño