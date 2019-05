Internacional vs. Cruzeiro EN VIVO ONLINE vía Premiere: con Paolo Guerrero, juegan por el Brasileirao

Internacional vs. Cruzeiro EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 4 del Brasileirao en el estadio Beira Río este día de la semana desde las 1:00 pm. (hora peruana) y por transmisión de Premiere Brasil. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Cuidar gente en el Brasileirao y jugarse todo en la Copa Libertadores le costó caro en la última fecha a Internacional y Cruzeiro que se verán las caras en el Beira Río en un partidazo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en el Brasileirao.

Internacional vs. Cruzeiro: horas y canales en el mundo

Perú 1:00 pm. | Premiere Brasil

México 1:00 pm.

Ecuador 1:00 pm.

Colombia 1:00 pm.

Bolivia 10:00 am.

Paraguay 10:00 am.

Venezuela 10:00 am.

Brasil 11:00 am.

Argentina 11:00 am.

Chile 11:00 am.

Uruguay 11:00 am.

España 3:00 pm.

Internacional y Cruzeiro vienen de sendas derrotas en la fecha anterior que lo tienen lejos de los primeros puestos.

Internacional recibe a Cruzeiro en busca de sumar su segunda victoria en el Brasileirao. (Foto: SC Internacional)

El equipo de Porto Alegre hará las veces de local en esta jornada y buscará recuperarse tras la derrota ante Chapecoense en la fecha anterior, cuando jugaron con un equipo alterno para cuidar elementos para la Copa Libertadores.

Cruzeiro, en tanto, viene de una dura derrota contra Flamengo por 3-1 y ha obligado a que el entrenador Mano Menezes tenga que recurrir a su equipo titular para este duro compromiso ante el 'Colorado'.

Este será un partidazo entre dos equipos que han clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores como líderes de sus respectivos grupos y, aunque el presente diga que no están bien en el Brasileirao, es muy temprano como para quitarle la chapa de candidato a cualquiera de ellos.

Paolo Guerrero, el atacante peruano de Internacional, ha sido confirmado como titular y espera ampliar su cuota goleadora, esa con la que arrancó su etapa en el cuadro 'Colorado' tras cumplir su larga inhabilitación por parte de FIFA.

Internacional vs. Cruzeiro: probables alineaciones

Internacional: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta, Iago; Rodrigo Lindoso, Nonato, Edenílson, Nico López, D'Alessandro; Paolo Guerrero



Cruzeiro: Fábio, Edílson, Dedé, Léo, Dodô; Henrique, Lucas Silva, Robinho, Rodriguinho, Pedro Rocha; Fred



Estadio: Beira-Rio



Árbitro: Raphael Claus (FIFA)



