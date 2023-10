Este miércoles 4 de octubre del 2023, Internacional vs. Fluminense en vivo online se verán las caras por la semifinal de la Copa Libertadores. El encuentro está pactado para llevarse a cabo en el Estadio Beira-Rio, a partir de las 19:30 horas de Perú. En el encuentro inicial, ‘Flu’ quien es considerado el favorito en la serie se tuvo que conformar un empate 2-2 ante un ‘Inter’ que podría definir su pase a la final del certamen frente a su gente. Recordemos que Samuel Xavier fue expulsado y no podrá estar presente ante los de Porto Alegre. La transmisión del partido se puede ver en Globo y Paramount+ en Brasil, y en el resto de Latinoamérica por FOX Sports, ESPN y Star Plus.

