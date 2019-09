Internacional vs. Paranaense: Paolo Guerrero y el gran pivoteo que casi termina en el 1-0 | VIDEO En la final de vuelta de la Copa de Brasil entre Internacional vs. Paranaense, antes de los 02', Paolo Guerrero piveteo con mucha clase un balón aéreo pero Nicolás López no pudo convertir el 1-0

Internacional vs. Paranaense: Paolo Guerrero y el gran pivoteo que casi termina en el 1-0 | Foto: Captura