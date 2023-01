Escándalo en Europa. La prensa española involucra a Neymar con Magui Corceiro, la novia de Joao Félix, y ella decidió responder fuertemente a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. El delantero del PSG se habría visto con la modelo a finales de diciembre del año pasado.

Neymar empieza a seguir a Magui Corceiro en Instagram cuando ella se encontraba de vacaciones en París y los medios comenzaron a hacer un seguimiento especial. El brasileño dio ‘like’ a varias fotos de la pareja del jugador del Atlético de Madrid, pero cuando vio que subió un post con el portugués por Año Nuevo la dejó de seguir. Esta acción habría sido para tratar de pasar desapercibido.

¿Neymar se vio con Magui Corceiro? Informan desde el ‘Viejo Continente’ que ambos habrían coincidido el 28 de diciembre. Ahora, luego de conocer todos los rumores, la también actriz publicó un mensaje en sus plataformas virtuales.

“Cuando no saben absolutamente nada, tienen que hablar sobre cualquier cosa, ¡qué vergüenza!”, comenzó poniendo en las conocidas “historias” de Instagram.

Luego, en Twitter, publicó lo siguiente: “Todos los días, en todo el mundo, vemos mujeres que luchan por sus derechos, esforzándose por ser independientes y en pie de igualdad con los hombres”.

“Todos sabemos que aún queda un largo camino por recorrer, pero el cambio comienza con cada uno de nosotros. Comienza por no hacer comentarios malos en las redes sociales sobre lo que no sabe, comienza por no señalar con el dedo a alguien por tener amigos del sexo opuesto, comienza por dejar de analizar la vida de alguien en función de lo que ve en las redes sociales. Comienza con querer mejorarse unos a otros”, señaló.

Similar problema en el pasado

En mayo del 2022, se filtró una fotografía donde supuestamente Magui Corceiro se besaba con Pedro Porro, jugador del Sporting de Lisboa. En ese entonces todas las partes salieron a desmentirlo.