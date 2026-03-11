La selección de Irán anunció este miércoles que no participará en el Mundial 2026. Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes de dicha nación, aseguró que no formarán parte de este evento por la guerra contra Estados Unidos y ha abierto una incógnita para la FIFA respecto a qué país reemplazará a los persas.

Pese a que la FIFA no se ha manifestado de manera oficial sobre la ausencia de Irán, el reglamento es claro sobre cómo proceder si un participante se baja del torneo. Y aquí los beneficiados serían Irak y Emiratos Árabes Unidos, países de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC)

El reglamento sostiene que el Consejo FIFA decidirá a su entera discreción quién reemplaza a un participante por otro. De acuerdo al apartado 6.7 de la normativa, el sustituto saldrá del país mejor clasificado de la confederación o finalista del repechaje.

Irak es una de las selecciones candidatas para reemplazar a Irán. (Foto: Getty Images)

Como Irán pertenece a la AFC, quienes disponen de 8.5 cupos para el Mundial 2026, Irak accedería de manera directa al Grupo G. Actualmente esta selección disputará el repechaje y se enfrentará contra el ganador de Bolivia vs. Surinam.

El otro beneficiado sería Emiratos Árabes Unidos, que quedó fuera del repechaje tras perder con Irak y ocuparía su lugar en la repesca internacional. Allí, definiría si clasifica o no a la cita mundialista.

Partidos de Irán en el Grupo G del Mundial 2026

15 de junio vs Nueva Zelanda (Los Ángeles)

21 de junio vs Bélgica (Los Ángeles)

26 de junio vs Egipto (Seattle)

Por otro lado, Irán se enfrentaría a un castigo por bajarse del Mundial 2026. Si se retiran antes de los 30 días de la inauguración, pagarán una mula de 325 mil dólares. Y si lo hacen dentro de ese lapso, el monto asciende a 650 mil dólares.

