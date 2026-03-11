Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¿Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026? Esto dice el reglamento FIFA. (Foto: AFC)
¿Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026? Esto dice el reglamento FIFA. (Foto: AFC)
Por Redacción EC

La selección de Irán anunció este miércoles que no participará en el Mundial 2026. Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes de dicha nación, aseguró que no formarán parte de este evento por la guerra contra Estados Unidos y ha abierto una incógnita para la FIFA respecto a qué país reemplazará a los persas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: