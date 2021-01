Isco ya no goza de la continuidad que tenía antes en el Real Madrid. Pese a ello, el volante español se quedará en el club por una temporada más en el club blanco o hasta que termine su contrato en junio de 2022.

Isco perdió el protagonismo en el cuadro de Zinedine Zidane y no está en los planes del técnico para LaLiga Santander y la Champions League, por lo que se ha visto relegado a la banca de suplentes.

Ya en la recta final del mercado de pases europeo, todo apunta a que Isco se quedará en el cuadro madrileño, pero de presentarse un traspaso atractivo o una cesión en la que el club de destino se haga cargo de su suelto, las puertas estarán abiertas.

Elevado precio

Tal y como lo informa ‘DefensaCentral’, Isco ha tenido ofertas de clubes de Europa, pero no llegaron a un acuerdo con el Real Madrid, que ya tomó la decisión de no dejar ir al volante español para no debilitar más su plantilla; ello ante la incertidumbre de la salida de Sergio Ramos.

El elevado precio de la ficha de Isco es el principal impedimento para que deje el Real Madrid. Según el portal ‘Fichajes.com’, el español está valorizado en 7 millones de euros, que tendría que abonar el club que lo quiera en sus filas. La crisis económica por el coronavirus sería otro de sus grandes inconvenientes, pues en Europa no están dispuestos a desembolsar determinada cifra.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

FC Barcelona: la imagen que se viralizó en redes sociales tras la derrota azulgrana por la Supercopa frente al Athletic Club