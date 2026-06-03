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“Speed” lanzó canción para el Mundial 2026 y FIFA reaccionó en redes | VIDEO
“Speed” lanzó canción para el Mundial 2026 y FIFA reaccionó en redes | VIDEO
Por Redacción EC

IShowSpeed volvió a mezclar su pasión por el fútbol con el entretenimiento. El popular creador de contenido estadounidense lanzó este 1 de junio “Copa del Mundo Campeones”, una canción inspirada en el Mundial 2026 que rápidamente empezó a generar comentarios en redes sociales.

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