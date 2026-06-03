“Speed” lanzó canción para el Mundial 2026 y FIFA reaccionó en redes | VIDEO

IShowSpeed volvió a mezclar su pasión por el fútbol con el entretenimiento. El popular creador de contenido estadounidense lanzó este 1 de junio “Copa del Mundo Campeones”, una canción inspirada en el Mundial 2026 que rápidamente empezó a generar comentarios en redes sociales.

El streamer, cuyo nombre real es Darren Jason Watkins Jr., decidió sumarse a la ola de artistas y creadores que vienen preparando contenidos especiales para la próxima Copa del Mundo. El torneo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y promete convertirse en uno de los eventos deportivos más grandes de la historia.

El videoclip fue grabado en Miami y está cargado de referencias al fútbol internacional. En las imágenes aparecen aficionados de distintas nacionalidades, banderas y escenarios que buscan representar la unión de culturas alrededor del deporte más popular del planeta.

La canción, producida por Slipz y Ames Ward y dirigida por Zach Madden, tiene además varias frases en español. Una de las partes más comentadas dice: “Todo el mundo mirando, everybody gritando, la bola girando”, en un intento por conectar también con el público latinoamericano.

Otro detalle que llamó la atención fue la reacción de la FIFA en redes sociales. Luego de que IShowSpeed pidiera que el tema sea considerado para el álbum oficial del Mundial 2026, la cuenta del organismo respondió con un mensaje breve pero suficiente para entusiasmar a sus seguidores: “Nos pondremos en contacto”.

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