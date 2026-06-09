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IShowSpeed confirma transmisión en vivo para la inauguración del Mundial 2026 tras el éxito de su canción oficial. Foto: Captura de video
IShowSpeed confirma transmisión en vivo para la inauguración del Mundial 2026 tras el éxito de su canción oficial. Foto: Captura de video
Por Redacción EC

El creador de contenido estadounidense IShowSpeed volvió a captar la atención de millones de seguidores al confirmar una transmisión especial para el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Bajo el título “IRL Stream at the World Cup Opening Match” (“Transmisión IRL en el Partido Inaugural de la Copa del Mundo”), el popular streamer anunció que estará presente en uno de los eventos más esperados del calendario deportivo mundial.

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