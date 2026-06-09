El creador de contenido estadounidense IShowSpeed volvió a captar la atención de millones de seguidores al confirmar una transmisión especial para el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Bajo el título “IRL Stream at the World Cup Opening Match” (“Transmisión IRL en el Partido Inaugural de la Copa del Mundo”), el popular streamer anunció que estará presente en uno de los eventos más esperados del calendario deportivo mundial.

La noticia llega en un momento de gran popularidad para Speed, quien ha fortalecido su vínculo con el fútbol durante los últimos años gracias a sus viajes, colaboraciones con futbolistas y transmisiones relacionadas con grandes torneos internacionales.

El anuncio llega tras el éxito viral de “Champions”

La confirmación de su cobertura para el Mundial se produce apenas días después de otro importante logro para el creador digital.

La semana pasada, IShowSpeed lanzó “Champions”, una canción inspirada en la próxima Copa del Mundo. Lo que inicialmente parecía un proyecto más dentro de su contenido terminó convirtiéndose en un fenómeno viral a escala global.

En apenas una semana, el videoclip superó los 33 millones de reproducciones en YouTube, ubicándose entre los contenidos más vistos de la plataforma y generando millones de interacciones en redes sociales.

IShowSpeed lanzó “Champions”, una canción inspirada en la próxima Copa del Mundo. Foto: Captura de video

El impacto fue tan grande que la FIFA decidió incluir la canción dentro del álbum musical oficial del Mundial 2026, otorgándole una exposición aún mayor de cara al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Qué se espera de la transmisión del partido inaugural?

Aunque Speed no ha revelado mayores detalles sobre el contenido de la emisión, pero el anuncio ha generado una enorme expectativa entre sus seguidores.

Las transmisiones IRL (In Real Life) suelen mostrar experiencias en tiempo real, permitiendo a la audiencia acompañar al creador durante recorridos, actividades y eventos especiales. Por ello, se espera que el streamer comparta imágenes del ambiente previo al encuentro, la llegada de los aficionados y diversos momentos alrededor de la ceremonia inaugural.

🚨| BREAKING: Speed just scheduled his World Cup stream, titled:



“Irl stream at World Cup Opening Game ⚽️🌎” 🤯🔥 pic.twitter.com/NifbYQUbda — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) June 9, 2026

La expectativa es aún mayor considerando que el Mundial 2026 será la primera edición con 48 selecciones participantes y 104 partidos, convirtiéndose en el torneo más grande en la historia de la Copa del Mundo.

Con una canción incluida en el álbum oficial del torneo y una transmisión anunciada para el partido inaugural, IShowSpeed se perfila como una de las personalidades digitales más visibles durante la Copa del Mundo.

VIDEO RECOMENDADO