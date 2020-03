Italia es el principal país europeo afectado por el coronavirus. Hasta el momento ha registrado un total de 24.747 contagios y 1.809 muertes, entre ellas 368 entre sábado y domingo, un récord que preocupa a las autoridades. Toda actividad fue paralizada en el ‘país de la bota’, esto incluye al fútbol. La Serie A puso un alto a sus competiciones, en un primer momento, hasta el 3 de abril, aunque esto se podría extender.

El presidente de la Federación Italia de Fútbol, Gabriele Gravina, aseguró que ve muy complicado que el torneo italiano se reanude la fecha programada, lo mismo con la Eurocopa este verano.

En conversación con ‘Radio Anch’Io Sport’ de ‘RAI 1’, Gravina señaló que no descarta ningún escenario. “No puedo descartar nada. Debemos tratar de planificar con la idea más optimista, que es poner fin a los campeonatos. Entre las diversas hipótesis también he anunciado la posibilidad de no asignar el título, congelación de la clasificación o el uso de ‘play offs’ y ‘play outs’. Si no es posible completar el campeonato, tomaremos otras decisiones. También es posible que el campeonato actual se pueda equilibrar en dos temporadas diferentes. Entiendo que hay mucha curiosidad, pero hoy nadie puede decir cuál será nuestro futuro”, afirmó.

Espera que la Eurocopa no se juegue. “Pediremos un acto de responsabilidad por parte de la UEFA y una contribución de todas las federaciones para un camino que tenga como objetivo proteger la salud de los atletas y de todos nuestros fans y de todos los ciudadanos del mundo, porque es un problema que no concierne solo a Italia”

“¿Europeo en noviembre o diciembre? No hay hipótesis al respecto. Todas estas son ideas y reflexiones requieren un momento de atención. Todos estaremos conectados y espero que llegue la decisión más responsable”, sentenció Gravina.

Italia unida por el coronavirus

Los 23 integrantes de la Italia campeona del mundo en Alemania 2006 han promovido una iniciativa para recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus que en pocas horas ya ha conseguido donaciones superiores a los 130.000 euros.

“Los campeones del mundo de 2006 vuelven a saltar al campo para recaudar fondos destinados a la Cruz Roja italiana y ayudar a nuestro país en la emergencia coronavirus”, reza el mensaje de la plantilla campeona del mundo de 2006, con integrantes como Francesco Totti, Fabio Cannavaro, Alessandro Del Piero o Andrea Pirlo.

“Forma parte de nuestro equipo. ¡Unidos volveremos a ganar!”, agrega.

