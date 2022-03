Conforme a los criterios de Saber más

Invicta en 58 partidos de local en Eliminatorias y viene a perder el partido más importante del momento. La selección de Italia cayó 1-0 ante Macedonia del Norte en Palermo y no jugará por segunda vez consecutiva el Mundial de fútbol.

El gol de Aleksandar Trajkovski en el minuto 92 significó el golpe final para una Italia que venía de ser la campeona de la Euro, pero que fue relegada por Suiza a estos repechajes, que ahora lo condenaron a la desgracia.

Por primera vez en la historia, Italia queda fuera de dos mundiales seguidos. No participó en el inaugural en Uruguay 1930 y no clasificó al de Suecia 1958. Luego, pasaron 14 mundiales (con dos títulos mundiales más en su historia: 1982 y 2006) para no volver a verlos en Rusia 2018 y ahora en Qatar 2022.

El empate ante Suiza e Irlanda del Norte en las últimas fechas los dejó sin el cupo directo, pero la campeona de la Euro confiaba en que solo se trataba de un camino más largo. “Estoy seguro de que iremos al Mundial y quizás lo ganemos”, apuntó el técnico Roberto Mancini. Pero Macedonia del Norte les dijo que no hay boletos para los italianos para la Copa del Mundo.

Las ilusiones que se crearon y confirmaron en Wembley con el título de la Eurocopa, a mitad del año pasado, hoy quedaron en el olvido. Una Azzurra que llegó a tener 37 partidos invicto hasta su derrota ante España por la Nations League en octubre, hoy vuelve a tropezar con una peor caída.

Una sola derrota en tres años y medio para ahora sumar una sola victoria, dos derrotas y dos empates en los últimos cinco partidos. Las Eliminatorias son un torneo tan largo que el valor está en saber cerrar bien el torneo, más para una potencia como Italia.

Es que no había que confiarse de Macedonia del Norte. Si bien estuvo en la Europa y perdió sus tres partidos, hace un año fue a Duisburgo y le ganó al mismo Alemania por las Eliminatorias. Ahora en Palermo vuelve a tumbarse a un gigante.

Así fueron los goles de Alemania ante Macedonia del Norte. (Video: ESPN)

Fueron 32 disparos al arco que intentó Italia, pero el letal fue el de Trajkovski sobre el final del partido. Un saque largo del portero Dimitrievski que tras rebotes terminó sobrando para que el 9 marcara con un gran remate cruzado desde fuera del área. Macedonia del Norte va en serio y ahora apunta a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Chiellini, Florenzo, Jorginho, Immobile, Donnarrumma e Insigne volvieron a vivir lo de hace cinco años. Esa vez vieron celebrar a Suecia ganar el repechaje, ahora ven como Macedonia del Norte sigue en camino por ese cupo.

Si no asistir a Rusia 2018 le significó pérdidas millonarias. “Si se agrega el impacto indirecto, definitivamente superará los mil millones”, declaró en su momento Franco Cararo, expresidente de la Federación Italiana, no ir a Qatar puede ser significar un golpe mayor por la coyuntura que se vive en la actualidad. Solo por televisión se pierde ingresos de casi 200 millones.

Hace solo ocho meses, Italia levantaba la Euro en el mítico Wembley y ahora agacha la cabeza otra vez cuando de Mundial se trata.

El gol de Macedonia. Que saque de Dimitrievski, y luego el tiro de Trajkovski. pic.twitter.com/IhjJ86UcKL — 🇲🇰Pitismo🇲🇰⚡ (@pitiadrv) March 24, 2022

Los campeones

De los campeona Mundiales, Brasil ha estado presente en todos los eventos, Alemania solo estuvo ausente en la primera -Uruguay 30- y en Brasil 1950 al ser excluida por la Segunda Guerra Mundial.

Argentina ha acudido a todos desde 1974 -fue eliminado por Perú camino a México 70- y antes no fue a tres torneos seguidos, Francia 38, Brasil 1950 y Suecia 1958 por decidión propia.

A Francia si le tocó vivir clasificaciones y eliminaciones, pero desde que ganó la Copa del Mundo por primera vez en 1998 no ha faltado a ninguna cita. Antes no fue de forma consecutiva a México 70 y Alemania 74 y luego a Italia 90 y Estados Unidos 94.

Uruguay no estuvo en 1934 y 1938 (renunció), y luego no clasificó de forma continua en las ediciones de 1978 y 1982 y luego en 1994 y 1998 y en solitario a la del 2006.

Inglaterra por su parte, tras ser campeona en 1966 no clasificó a las ediciones de 1974 y 1978 y tampoco a las de 1994. Mientras que España viene clasificando de forma seguida desde 1978. Antes no estuvo en 1930, 1938, 1954-1958 y 1970-1974.

Campeón Presencia Ausencias BRASIL 22 clasificaciones (incluido Qatar) - ALEMANIA 20 clasificaciones (incluido Qatar) 1930

1950 ITALIA 18 clasificaciones 1930

1958

2018

2022 ARGENTINA 18 clasificaciones (incluido Qatar) 1950

1954

1958

1970 FRANCIA 16 clasificaciones (incluido Qatar) 1950

1962

1970

1974

1990

1994 URUGUAY 13 clasificaciones (aún no clasifica a Qatar) 1934

1938

1958

1978

1982

1994

1998

2006 INGLATERRA 16 clasificaciones (incluido Qatar) 1930

1934

1938

1974

1978

1994 ESPAÑA 16 clasificaciones (incluido Qatar) 1930

1938

1954

1958

1970

1974





VIDEO RECOMENDADO

El último partido de la ‘blanquirroja’ rumbo a Qatar 2022 tendrá todo el apoyo de los hinchas. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció cómo se manejará la venta de entradas. ¿Cómo conseguir boletos? aquí te lo contamos.

TE PUEDE INTERESAR