Italia vs Alemania EN VIVO | Un duelo tan esperado tendrá lugar este jueves 20 de marzo a las 2:45 pm, finalmente Italia se enfrentará a Alemania por los cuartos de final de ida de la Nations League UEFA 2025. Ambos rivales no se enfrentan desde el 2022, ocasión en la que el cuadro alemán salió victorioso con 5 goles frente a 2 del equipo italiano. En esta oportunidad, Italia jugará de local. La contienda futbolística tendrá lugar en el Estadio Giuseppe Meazza en San Siro, Milano, Italia. Podrás sintonizar el partido desde las 2:45 p.m. (horal local de Perú). ¿Dónde ver Italia vs Alemania EN VIVO? Si quieres sintonizar la Liga de Naciones UEFA podrás hacerlo vía streaming por Disney Plus. Asimismo, contarás con la cobertura de Deporte Total a través de la web de El Comercio.