Italia y Alemania se verán las caras este sábado 04 de junio por la primera fecha del Grupo C de la UEFA Nations League en el estadio Renato Dall’Ara. El partido será transmitido por las señales de ESPN y STAR+. Entérate a qué hora juegan, posibles alineaciones, dónde verlo online y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

CUÁNDO JUEGAN ITALIA VS. ALEMANIA

El duelo por la primera jornada del Grupo C de la UEFA Nations League entre la selección de Italia y Alemania se disputará este sábado 04 de junio del 2022 en el estadio Renato Dall’Ara.

La ‘Azzurri’ llega de caer goleado 3-0 por Argentina en la Finalissima disputada el último miércoles 01 de junio, los dirigidos por Roberto Mancini buscarán limpiarse la cara ante los ‘Teutones’.

A QUÉ HORA JUEGA ITALIA VS. ALEMANIA

El partido entre Italia y Alemania está programado para jugarse a partir de las 13:45 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

Si estás en Colombia: 1:45 p.m.

Si estás en México: 1:45 p.m.

Si estás en Ecuador: 1:45 p.m.

Si estás en Chile: 2:45 p.m.

Si estás en Paraguay: 2:45 p.m.

Si estás en Estados Unidos: 2:45 p.m.

Si estás en Venezuela: 2:45 p.m.

Si estás en Bolivia: 2:45 p.m.

Si estás en Argentina: 3:45 p.m.

Si estás en Uruguay: 3:45 p.m.

Si estás en Brasil: 3:45 p.m.

Si estás en España: 8:45 p.m.

CANALES PARA VER ITALIA VS. ALEMANIA

El encuentro entre Italia y Alemania por la primera jornada del Grupo C de la Liga de Naciones será transmitido por las señales de ESPN y STAR+ para todo Sudamérica, mientras que en México lo podrás ver mediante Blue To Go Video Everywhere y Sky HD. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

DÓNDE VER ONLINE ITALIA VS. ALEMANIA

Para que puedas ver la transmisión online del duelo entre talia y Alemania desde el estadio Renato Dall’Ara tendrás que crearte una cuenta en STAR+.

ITALIA VS. ALEMANIA, HISTORIAL

Noviembre 2016: Italia 0-0 Alemania

Julio 2016: Alemania 0-0 Italia

Marzo 2016: Alemania 4-1 Italia

Noviembre 2013: Italia 1-1 Alemania

Febrero 2011: Alemania 1-1 Italia