Italia vs. Armenia EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports: juegan por las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020

Italia vs. Armenia EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 5 del Grupo J de las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020, este jueves 5 de septiembre, desde las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Italia vs. Armenia: chocan por Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020. (Foto: @Vivo_Azzurro)

Italia, líder con puntaje perfecto gracias a sus 12 puntos, visitará a Armenia, tercero con 6 unidades, en la lucha por alcanzar un cupo al torneo del 'Viejo Continente'. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Republicano Hanrapetakan.

Italia vs. Armenia: horarios del partido



México - 11:00 a.m.

Ecuador - 11:00 a.m.

Perú - 11:00 a.m.

Colombia - 11:00 a.m.

Venezuela: 12:00 p.m.

Bolivia - 12:00 p.m.

Chile - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

Argentina - 1:00 p.m.

Uruguay - 1:00 p.m.

España - 6:00 p.m.

Poco más de un año después de su llegada al cargo de seleccionador y a nueve meses de la Eurocopa, Roberto Mancini prosigue su obra de reconstrucción y rejuvenecimiento de la selección de Italia, ausente del Mundial Rusia 2018.



De la actual lista de convocados de la 'Azzurra', resulta curioso que Marco Verratti sea con 26 años uno de los jugadores más experimentados. El mediocampista deberá guiar al equipo junto a Jorginho, mientras que para un tercer puesto en la medular postulan los Nicolo Barella y Stefano Sensi.

Ambos de 22 años, representan una nueva etapa de la refundación de la 'Nazionale' y su pase a un gran club -Sensi procede del Sassuolo y Barella del Cagliari- y el descubrimiento de la Champions League debe hacerles dar un paso al frente.



El descenso de la media de edad es perceptible también en otras demarcaciones, mientras que los veteranos fueron durante mucho tiempo los ejes del equipo.

Mancini deberá componer el once para esta jornada doble, en la que también se medirá con Finlandia, sin su capitán y baluarte defensivo Giorgio Chiellini, lesionado de gravedad en la rodilla derecha y baja para varios meses.

Italia vs. Armenia: probables alineaciones

Armenia: ​Hayirapetyan; Hovhannisyan, Calisir, Haroyan, Hambardzumyan; Grigoryan, Mkrtchyan, Mkhitaryan; Barseghyan, Ghazaryan, Adamyan.



Italia: ​Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Chiesa, Immobile.



Con información de AFP