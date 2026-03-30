Ver Italia vs Bosnia-Herzegovina EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Bilino Polje por la final del repechaje al Mundial 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 26 de marzo de 2026, a las 1:45 PM (hora peruana), que son las 3:45 PM de Argentina y Chile; las 12:45 PM de México, las 2:45 PM de Estados Unidos y las 7:45 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten en Sudamérica; Sky Sports y Sky+ lo pasa en México; mientras que, Fox Sports, fuboTV y ViX en Estados Unidos. Sigue la transmisión ONLINE del amistoso en El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo.