Por Redacción EC

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Bilino Polje por la final del . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 26 de marzo de 2026, a las 1:45 PM (hora peruana), que son las 3:45 PM de Argentina y Chile; las 12:45 PM de México, las 2:45 PM de Estados Unidos y las 7:45 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten en Sudamérica; Sky Sports y Sky+ lo pasa en México; mientras que, Fox Sports, fuboTV y ViX en Estados Unidos. Sigue la transmisión ONLINE del amistoso en El Comercio.

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