Italia vs. España en vivo se enfrentan por el pase a la final de la Eurocopa 2021. Las dos escuadras son las grandes favoritas en conseguir el triunfo; sin embargo, solo una alcanzará la tan ansiada copa que alegrará a millones de fanáticos en el mundo. ¿Será el turno de Italia para tomar el bastión que dejó Portugal?, sigue los horarios y canales de tv para que no te pierdas el cotejo transmitido minuto a minuto por El Comercio.

Tiqui-casta’, la evolución del juego de pases español, contra ‘renacimiento’ italiano, el fútbol ambicioso que propone su seleccionador Roberto Mancini. La primera semifinal de la Eurocopa cita el martes (19h00 GMT) en Wembley a dos clásicos de vuelta al primer plano tras adaptarse a los nuevos tiempos. Víctima en el camino hacia los títulos de 2008 y 2012, verdugo en los octavos de 2016, Italia se cruza por cuarta vez consecutiva con España en una Eurocopa.

En esta ocasión ante más de 60.000 espectadores a pesar de la pandemia en el templo del fútbol inglés. “Es muy injusto que no tengamos la mitad del estadio llena de aficionados italianos y la otra mitad de españoles”, declaró Mancini sobre las restricciones para viajar, por lo que prácticamente solo habrá en Wembley residentes en Reino Unido.

Canales TV y horarios | España vs. Italia

México - 2:00 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Ecuador - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Colombia - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Bolivia - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Venezuela - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Paraguay - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Chile - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Argentina - 4:00 p.m. - DirecTV Sports

Uruguay - 4:00 p.m. - DirecTV Sports

Brasil - 4:00 p.m. - Canais Globo y SporTV

España - 9:00 p.m. - Mitele Plus

El historial de Italia en Eurocopa 2021

Poco tiene que ver este duelo de 2021 con los cuartos de 2008, cuando España rompió su maldición al batir en los penales a Italia, o la final de 2012, ganada 4-0 por la Roja, obra maestra que cerró aquella ‘Belle Epoque’ de tres títulos consecutivos, incluyendo el Mundial de 2010.

Ni con el triunfo 2-0 en octavos de Francia-2016, con una España decadente y una Italia que fue superior con Antonio Conte al frente.

Desde entonces ninguno de estos dos históricos vivió sus mejores días. Italia ni siquiera se clasificó para el Mundial de 2018, por primera vez en 60 años para una selección con cuatro estrellas de campeona, mientras que España cayó en octavos en los penales ante la anfitriona Rusia.

Pero ambos han sabido levantarse rápido. Italia se puso en manos de Mancini y mantiene una racha de 32 partidos sin derrota (desde septiembre de 2018). Lo más sorprendente, con un fútbol seductor.

“Somos líderes en la posesión, pero ellos son una selección que puede hacer uso y disfrute del balón. Esa será la primera batalla por conquistar”, dijo el seleccionador español, Luis Enrique.