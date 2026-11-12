Italia y Francia protagonizan uno de los duelos más atractivos de la quinta jornada de la UEFA Nations League 2026. El compromiso se disputará este jueves 12 de noviembre en el mítico Estadio Giuseppe Meazza. El conjunto francés, dirigido por Zinedine Zidane, llega en lo más alto de la tabla con 10 puntos y busca asegurar su clasificación a los cuartos de final. Por su parte, la escuadra italiana de Roberto Mancini marcha segunda con 7 unidades y necesita hacerse fuerte en casa para alcanzar a los ‘Bleus’ en la cima.
¿A qué hora juegan Italia vs. Francia HOY por UEFA Nations League?
El partido entre Italia y Francia está programado para iniciar a las 2:45 p. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu país:
- Perú, Colombia, Ecuador: 2:45 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3:45 p. m.
- Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 4:45 p. m.
- México: 1:45 p. m.
- Estados Unidos (Este): 2:45 p. m.
- España: 8:45 p. m.
¿Qué canales transmiten Italia vs. Francia EN VIVO por UEFA Nations League?
La transmisión televisiva del encuentro para Perú y toda Sudamérica estará a cargo de la señal de ESPN. En México se podrá sintonizar a través de Sky Sports, mientras que en territorio español irá por DAZN.
¿Dónde ver online Italia vs. Francia por UEFA Nations League?
Si deseas seguir el partido vía streaming por internet, podrás hacerlo en vivo a través de la plataforma Disney+, disponible para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV en toda Latinoamérica. En México la opción digital será Izzi Go, y en Estados Unidos mediante ViX y FuboTV.