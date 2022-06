Italia vs. Hungría EN VIVO ONLINE | Sigue el juego por la jornada 2 del Grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League este martes 7 de junio desde la 1:45 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus), Blue To Go Video Everywhere y Sky HD. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Las selecciones de Italia y Hungría se verán las caras en Cesena, en un encuentro en el que los locales buscarán su primera victoria, mientras que los visitantes querrán dar otro golpe en el grupo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Dino Manuzzi.

A QUÉ HORA JUEGA ITALIA VS. HUNGRÍA

Perú, México, Colombia y Ecuador: 1:45 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 2:45 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 3:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

ITALIA VS. HUNGRÍA: CANALES TV

El Italia vs. Hungría será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la UEFA Nations League. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Dino Manuzzi y será transmitido para México, por Blue To Go Video Everywhere y Sky HD. En Sudamérica, la contienda se podrá ver por ESPN y Star+(Star Plus), mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son ViX, Foxsports.com, FOX Sports App y Fox Sports 1.

PRESENTE DE AMBAS SELECCIONES

La actividad de la ‘Azzurra’ en la fecha FIFA comenzó con una dura derrota (3-0) a manos de Argentina en la denominada Finalissima en Wembley, donde se encontraron las últimas campeones de la UEFA y la Conmebol.

Tras ello, Italia enfrentó a la siempre difícil Alemania y el resultado fue un empate a uno, aunque la ‘Mannschaft’ fue la escuadra que tuvo el dominio del partido y estuvo más cerca de ganar.

“Dudamos un poco al principio, luego comenzamos a jugar lentamente. Es una pena que concediéramos el empate inmediatamente después. Fuimos ingenuos porque no fue un juego fácil, especialmente al principio”, analizó Roberto Mancini, entrenador de Italia.

Con el empate, la ‘Azzurra’ tiene un punto y es tercera, solo por encima de Inglaterra, sin ninguna unidad. Alemania es segunda, mientras que Hungría lidera la tabla.

Hungría sorprendió a muchos en su debut en la UEFA Nations League al derrotar 1-0 a Inglaterra en Budapest. Dominik Szoboszla convirtió el solitario gol del choque.

ITALIA VS. HUNGRÍA: HISTORIAL

Hungría 3-1 Italia | 2007 | Amistoso

Italia 1-0 Hungría | 2001 | Eliminatorias

Hungría 2-2 Italia | 2000 | Eliminatorias

Italia 3-1 Hungría | 1991 | Eurocopa

Hungría 1-1 Italia | 1990 | Eurocopa

Italia 3-1 Hungría | 1978 | Mundial

Italia 4-2 Hungría | 1938 | Mundial

ITALIA VS. HUNGRÍA: ALINEACIONES

Italia: Donnarumma, Florenzi, Mancini, Bastoni, Biraghi, Cristante, Tonali, Frattesi, Politano, Scamacca y Raspadori. DT: Roberto Mancini.

Hungría: Gulacsi, Nego, Lang, Orban, Attila Szalai, Zsolt Nagy, Schafer, Szoboszlai, Adam Nagy, Sallai y Adam Szalai. DT: Marco Rossi.