Ver Italia vs Irlanda del Norte EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio New Balance Arena de Bérgamo por la semifinal del repechaje al Mundial 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 26 de marzo de 2026, a las 2:45 PM (hora peruana), que son las 4:45 PM de Argentina y Chile; la 1:45 PM de México, las 3:45 PM de Estados Unidos y las 8:45 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN 2 y Disney Plus transmiten en Sudamérica; Sky Sports y Sky+ lo pasa en México; mientras que fuboTV y ViX en Estados Unidos.