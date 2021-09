Italia vs. Lituania EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 6 del Grupo J de las Eliminatorias de UEFA rumbo a Qatar 2022, este miércoles 8 de septiembre desde la 1:45 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Líder de la serie y candidato y obtener un boleto directo para el Mundial, Italia buscará otro triunfo, cuando reciba a Lituania. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Mapei Stadium – Citta del Tricolore.

Italia vs. Lituania: horarios del partido y canales

México - 1:45 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 1:45 p.m. - ESPN

Ecuador - 1:45 p.m. - ESPN

Colombia - 1:45 p.m. - ESPN

Bolivia - 2:45 p.m. - ESPN

Venezuela - 2:45 p.m. - ESPN

Paraguay - 2:45 p.m. - ESPN

Chile - 2:45 p.m. - ESPN

Argentina - 3:45 p.m. - ESPN

Uruguay - 3:45 p.m. - ESPN

Brasil - 3:45 p.m. - GUIGO y Estadio TNT Sports

España - 8:45 p.m.

Ante la amenaza de Suiza, que tiene cuatro puntos menos, pero también dos partidos menos, los campeones de Europa italianos intentarán reencontrarse con la victoria tras dos empates consecutivos, incluyendo uno en Basilea el domingo contra los helvéticos, recibiendo a la modesta Lituania (cuatro derrotas en cuatro partidos).

Salvo enorme sorpresa, los hombres de Roberto Mancini deberían estirar a 37 el número de partidos sin derrota, un récord a nivel de selecciones.

En cuanto a las novedades en la ‘Azzurra’, el centrocampista italiano Marco Verratti, con unas molestias en una rodilla, dejó la selección para regresar a su club, el PSG, indicó este lunes la Federación Italiana de Fútbol.

“Los jugadores Marco Verratti y Lorenzo Pellegrini, indisponibles para el partido Italia-Lituania, dejaron hoy, como precaución, la selección nacional y regresarán a sus clubes respectivos”, PSG y AS Roma.

Verratti es, por tanto, baja para el partido contra Lituania, tras recibir un golpe en una rodilla, en el duelo contra Bulgaria, el jueves pasado.

Pensando en Lituania, Lorenzo Insigne habló en rueda de prensa: “Sin duda, marcaremos goles y tendremos un mejor rendimiento. Sabemos que nuestra fuerza es el grupo y que, trabajando, tendremos algunas satisfacciones”.

Italia vs. Lituania: probables alineaciones

Italia: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Chiellini, Emerson, Pessina, Jorginho, Locatelli, Chiesa, Raspadori e Insigne.

Lituania: Setkus, Baravykas, Utkus, Beneta, Slavickas, Slivka, Megelaitis, Jankauskas, Novikovas, Kazlauskas y Dubickas.

Con información de AFP.

