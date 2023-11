Italia vs Ucrania en vivo online gratis se verán las caras este lunes 20 de noviembre del 2023 por la novena jornada del Grupo C de la fase eliminatoria de la Eurocopa 2024 en el BayArena, ubicado en la ciudad de Leverkusen (Alemania). El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 2:45 p.m. (hora local) y 4:45 p.m. (hora argentina) y lo podrás ver por los canales de ESPN y UEFA TV, y vía streaming mediante Star Plus. Este partido podría definir al próximo clasificado, uno de los dos quedará fuera. Los ‘Azzurri’ se ubican en segunda posición y los ucranianos en la tercera casilla; ambos tienen 13 puntos.

VIDEO RECOMENDADO Italia vs. Ucrania en vivo, Clasificatorias Eurocopa 2024: a qué hora juegan y en qué canal ver