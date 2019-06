Italia vs. Ucrania EN VIVO vía DirecTV Sports: chocan por semifinales del Mundial Sub 20

Italia vs. Ucrania EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Italia vs. Ucrania este martes 11 de junio, por las semifinales del Mundial Sub 20 Polonia 2019, en el estadio Miejski, en Gdynia, desde las 10:30 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este duelo será transmitido por la señal de DirecTV Sports en Sudamérica. En México y Centroamérica por TDN. En Estados Unidos vía Fox Sports 2 y Univisión Deportes. Streaming internacional por Fanatiz USA y DailyMotion.



Las selecciones de Italia y Ucrania se ven las caras este martes por un lugar en la final del Mundial Sub 20. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

Italia vs. Ucrania - horarios en el mundo

10:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

11:30 horas en Venezuela, Bolivia

12:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

17:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

Las dos selecciones europeas supervivientes tendrán en el Mundial Sub 20 un duelo entre dos equipos que no conocen la derrota en Polonia y que se han mostrado sólidas desde el principio.



Italia, que derrotó a Ecuador 1-0 en la fase de grupos, y Ucrania, verdugo de Colombia en cuartos, están a las puertas también de su primera final mundialista.



Los 'Azzurrini', terceros en la cita de Corea del Sur 2017, infunden respeto con su delantero Andrea Pinamonti y su arquero Alessandro Plizzarri, además de su acreditada competitividad.



Ucrania suma 9 goles en su recorrido en Polonia, repartidos en sólo tres jugadores; Danylo Sikan (4), Denys Popov (3) y Serhii Buletsa (2).