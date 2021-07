Lo llamó directamente. Ivan Rakitic es actual jugador de Sevilla. El croata se encuentra en la pretemporada junto a su club, sin embargo, en la temporada del 2019 era jugador del FC Barcelona; y, tuvo la propuesta de formar parte de la Juventus de Turín. El mediocampista de 33 años contó a 24sata sport que Cristiano Ronaldo se comunicó con él para que fichara por la ‘Vecchia Signora’.

“En el verano de 2019, Cristiano me llamó personalmente para que me fuera a la Juventus. Me dijo que el club también me quería, pero la operación no se hizo porque el Barcelona pidió 50 millones. Era demasiado caro”, sostuvo Rakitic para el medio croata.

El valor del jugador que era usualmente titular en el equipo azulgrana en el 2019 era difícil de alcanzar para el conjunto italiano. Sin embargo, curiosamente, terminó siendo trasladado al Sevilla en el inicio de LaLiga Santander 2020-21 por un precio ínfimo.

Sevilla pagó 1,5 millones de euros más variables por el mediocampista croata, debido a que no tenía espacio en el conjunto que empezaba a dirigir Ronald Koeman, así como por el alto sueldo que mantenía Ivan Rakitic.

Cabe destacar que, en febrero del 2020, el exfutbolista blaugrana contó en una entrevista a Bleacher Report que le gustaría compartir el mismo equipo en algún momento con Cristiano Ronaldo: ”Por su puesto que me gustaría jugar con Cristiano Ronaldo, también es uno de los mejores de la historia”.

“Apreciamos verlo jugar y vemos lo que está haciendo en la Juventus en este momento. Para mí, es uno de los mejores jugadores de la historia“, concretó en su momento Rakitic, cuando sonaba fuerte para ser nuevo jugador ‘Bianconeri’.