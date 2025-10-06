El ya retirado futbolista croata fue el invitado de la última edición del programa ‘Enfocados’ que conducen Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.
El ya retirado futbolista croata fue el invitado de la última edición del programa ‘Enfocados’ que conducen Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.
Redacción EC
Redacción EC

Jefferson Farfán y Roberto Guizasola conducen uno de los podcasts más exitosos de YouTube y en su última edición tuvieron a un invitado de lujo: .

El destacado exfutbolista croata compartió vetsuario no solo con ‘La Foquita’, sino también con uno de los actuales capitanes de Alianza Lima, Carlos Zambrano.

El subcampeón del mundo en Rusia 2018 fue consultado sobre su convivencia con el ‘Kaiser’, quien fue su compañero en el Shalke 04 de Alemania.

“Era un tío que cuando llegó era muy tímido, no hablaba con nadie, solo contigo (por Jefferson Farfán). En el campo era otra cosa, era pelota o pierna”, dijo entre risas.

En ese momento, el ex ‘10′ de la selección peruana tambpen se refirióal carácter del aguerrido defensor nacional.

“Zambrano me cargaba los chimpunes, paraba atrás mío. Tuvo un altercado con Rafinha, le pegaba a todos, en una te pegó también. Es tal cual como es ahorita, no ha cambiado”, añadió Farfán.

