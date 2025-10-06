Jefferson Farfán y Roberto Guizasola conducen uno de los podcasts más exitosos de YouTube y en su última edición tuvieron a un invitado de lujo: Iván Rakitic.
LEE TAMBIÉN: Selección peruana: así se conforma el nuevo comando técnico de Manuel Barreto en la blanquirroja
El destacado exfutbolista croata compartió vetsuario no solo con ‘La Foquita’, sino también con uno de los actuales capitanes de Alianza Lima, Carlos Zambrano.
El subcampeón del mundo en Rusia 2018 fue consultado sobre su convivencia con el ‘Kaiser’, quien fue su compañero en el Shalke 04 de Alemania.
“Era un tío que cuando llegó era muy tímido, no hablaba con nadie, solo contigo (por Jefferson Farfán). En el campo era otra cosa, era pelota o pierna”, dijo entre risas.
MIRA: Jorge Fossati sobre la ventaja de la ‘U’: “No me lo imaginaba a principio del Clausura, pero acá no se definió nada” | VIDEO
En ese momento, el ex ‘10′ de la selección peruana tambpen se refirióal carácter del aguerrido defensor nacional.
“Zambrano me cargaba los chimpunes, paraba atrás mío. Tuvo un altercado con Rafinha, le pegaba a todos, en una te pegó también. Es tal cual como es ahorita, no ha cambiado”, añadió Farfán.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Con Buse cerca al Top 100, estas son las ubicaciones de los tenistas peruanos en el ranking ATP
- Fernando Cabada: “En el último clásico nos estaban filmando en cada paso, un poco más y nos filman en el baño”
- Óscar Ibáñez: “Nos quedamos con la tranquilidad de haber hecho un trabajo súper profesional, y sentado bases importantes de cara al futuro” | VIDEO
- Ignacio Buse: “La Copa Davis es la Copa Davis, y todo ranking queda de lado, porque nosotros como jugadores sacamos nuestra mejor versión”
- “Me llamaron de Rusia y Emiratos Árabes, pero...”: cuál será el futuro de Facundo Callejo, goleador de la Liga 1 con 20 goles en 24 partidos
Contenido sugerido
Contenido GEC