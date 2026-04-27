Resumen

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Jack Grealish es captado dormido en un bar y desata polémica en Inglaterra. (Composición GEC)
Jack Grealish es captado dormido en un bar y desata polémica en Inglaterra. (Composición GEC)
Por Redacción EC

El nombre de Jack Grealish vuelve a estar en el centro de la polémica en Inglaterra. Esta vez, el jugador del Everton fue captado dormido en un bar de Manchester, en imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales. El episodio ocurrió en plena recuperación de una lesión, lo que encendió aún más las críticas en su contra.

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