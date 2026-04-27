El nombre de Jack Grealish vuelve a estar en el centro de la polémica en Inglaterra. Esta vez, el jugador del Everton fue captado dormido en un bar de Manchester, en imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales. El episodio ocurrió en plena recuperación de una lesión, lo que encendió aún más las críticas en su contra.

Según reportes de la prensa británica, Grealish había llegado al lugar alrededor de las 4:30 de la tarde junto a un grupo de amigos. Sin embargo, apenas una hora después, ya estaba profundamente dormido en la mesa, rodeado de vasos y botellas. Las imágenes fueron reveladas por The Sun.

Testigos contaron que sus acompañantes intentaron despertarlo varias veces, sin éxito. “Sus amigos intentaron despertarlo. El alcohol le pasó factura”, relató una de las personas presentes, dejando entrever el contexto de la situación.

Este nuevo episodio vuelve a poner en discusión la conducta del jugador fuera de las canchas. No es la primera vez que Grealish protagoniza situaciones similares, ya que en el pasado ha sido noticia por celebraciones excesivas. Esa imagen de “fiestero” parece perseguirlo incluso en momentos delicados de su carrera.

Como se sabe, el atacante se encuentra lesionado y en proceso de recuperación, con dudas sobre su regreso y su futuro cercano. Mientras tanto, las imágenes en el bar reavivan el debate sobre su profesionalismo y el impacto que estas situaciones pueden tener en su rendimiento.

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