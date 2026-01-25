Jack Grealish recibió una mala noticia recientemente. El futbolista inglés del Everton podría perderse el resto de la temporada tras sufrir una fractura por estrés en el pie.

Grealish padecía de molestias musculares en las última semanas, pero eso no le impedía jugar con su equipo. Sin embargo, la situación no mejoró y se sometió a pruebas de control que confirmaron su estado físico.

Para sorpresa del Everton, las pruebas revelaron que el jugador tiene un problema mucho mayor y podría pasar por el quirófano para recuperarse del pie completamente.

Esta situación lo obliga a alejarse varios meses de los terrenos de juego e incluso perderse lo que resta de la temporada. Eso sí, la posibilidad de ser convocado a Inglaterra para disputar el Mundial también está en riesgo.

David Moyes, entrenador del Everton, confirmó la mala noticia el fin de semana, pero no quiso dar mayores detalles al respecto. “Es un golpe muy duro”, dijo el técnico escocés.