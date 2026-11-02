Hay regresos que parecen escritos para una película. Jackson Martínez protagonizó uno de ellos este domingo en el fútbol colombiano. A sus 40 años y después de más de seis alejado de la competencia profesional, el delantero volvió a disputar un partido oficial con Independiente Medellín y tuvo un estreno inolvidable: ingresó en el segundo tiempo y marcó, a los 87 minutos, el gol que selló la victoria por 2-1 frente a Alianza Valledupar. El ‘Cha Cha Chá’ volvió a celebrar y lo hizo ante los hinchas del equipo donde comenzó su historia.

El atacante había anunciado su retiro del fútbol profesional en diciembre de 2020, luego de sufrir constantes problemas físicos derivados de una grave lesión en el tobillo. Su último partido oficial había sido el 27 de julio de ese año, cuando defendía la camiseta del Portimonense de Portugal. Desde entonces, pasaron más de seis años hasta que decidió regresar a las canchas y aceptar la oportunidad de volver al club que lo vio crecer futbolísticamente.

Su esperado debut llegó en la jornada 17 de la Liga BetPlay. Jackson ingresó a los 56 minutos en reemplazo de Yony González, cuando el marcador estaba igualado 1-1. El Medellín había comenzado perdiendo por un autogol de Anderson Murillo, mientras que Daniel Cataño consiguió el empate antes del descanso. El partido se complicó todavía más para el conjunto local cuando Diego Moreno fue expulsado en el segundo tiempo.

⚽🔴🔵 ¡APARECIÓ EL ‘CHA CHA CHA’! Jackson Martínez cazó el rebote y mandó el balón al fondo de la red para darle la ventaja al Medellín frente a Alianza Valledupar. ¡Regreso soñado! 🔥👏 #LALIGAxWIN https://t.co/qquUUhm4K5 — Win Sports (@WinSportsTV) November 2, 2026

Pero la historia tenía reservado un último capítulo para Martínez. A los 87 minutos, Jhon Montaño realizó una jugada individual y sacó un remate que terminó impactando en el palo. El rebote quedó servido para el experimentado delantero, que apareció dentro del área y empujó el balón al fondo de la red. En un primer momento, la acción fue invalidada por posición adelantada, pero el VAR revisó la jugada y finalmente convalidó el tanto que desató la locura en el estadio Atanasio Girardot.

La celebración tuvo un significado especial para el colombiano, que volvió a marcar con la camiseta del DIM después de casi 17 años. Su anterior tanto con el equipo antioqueño había sido en diciembre de 2007. Ahora, con 40 años, volvió a encontrarse con las redes y le entregó tres puntos fundamentales a su equipo, que además puso fin a una racha de cuatro partidos sin ganar. El triunfo permitió que Independiente Medellín llegara a los 26 puntos y se ubicara en el séptimo lugar de la clasificación.

Jackson Martínez, que tuvo una destacada trayectoria internacional con el Porto y también pasó por el Atlético de Madrid y el fútbol chino, escribió una nueva página en su carrera. Su regreso no solo significó volver a jugar después de seis años, sino hacerlo con un gol decisivo en su primer partido oficial. Una noche inolvidable para el ‘Cha Cha Chá’ y para los hinchas del Poderoso de la Montaña.

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