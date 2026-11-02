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Resumen

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Jackson Martínez regresó a las canchas con Independiente Medellín y marcó el gol del triunfo 2-1 ante Alianza. (Foto: Agencias)
Jackson Martínez regresó a las canchas con Independiente Medellín y marcó el gol del triunfo 2-1 ante Alianza. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Hay regresos que parecen escritos para una película. Jackson Martínez protagonizó uno de ellos este domingo en el fútbol colombiano. A sus 40 años y después de más de seis alejado de la competencia profesional, el delantero volvió a disputar un partido oficial con Independiente Medellín y tuvo un estreno inolvidable: ingresó en el segundo tiempo y marcó, a los 87 minutos, el gol que selló la victoria por 2-1 frente a Alianza Valledupar. El ‘Cha Cha Chá’ volvió a celebrar y lo hizo ante los hinchas del equipo donde comenzó su historia.

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