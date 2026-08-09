Celebró un gol, saltó una valla y terminó lesionado: la insólita escena que dejó Jacy Maranhao en el Brasileirao | VIDEO
Celebró un gol, saltó una valla y terminó lesionado: la insólita escena que dejó Jacy Maranhao en el Brasileirao | VIDEO
Por Redacción EC

Jacy Maranhao pasó de la euforia a la preocupación en cuestión de segundos. El capitán de Coritiba creyó haber marcado el 2-0 ante Chapecoense y, llevado por la emoción, decidió celebrar de una manera particular: se colocó el balón debajo de la camiseta y corrió hacia una de las tribunas para dedicar el tanto a su familia.

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