Celebró un gol, saltó una valla y terminó lesionado: la insólita escena que dejó Jacy Maranhao en el Brasileirao | VIDEO

Jacy Maranhao pasó de la euforia a la preocupación en cuestión de segundos. El capitán de Coritiba creyó haber marcado el 2-0 ante Chapecoense y, llevado por la emoción, decidió celebrar de una manera particular: se colocó el balón debajo de la camiseta y corrió hacia una de las tribunas para dedicar el tanto a su familia.

El defensor llegó hasta la valla publicitaria y la saltó sin advertir que detrás se encontraba abierto el acceso al túnel de vestuarios. Maranhao cayó al vacío y desapareció de la transmisión. La escena generó preocupación inmediata entre sus compañeros y el cuerpo médico, que acudió rápidamente para atenderlo.

Pero la historia tuvo un giro todavía más inesperado. Mientras el futbolista recibía asistencia, el árbitro revisó la jugada a través del VAR y determinó que Maranhao se encontraba en posición adelantada. El supuesto 2-0 quedó anulado y el capitán de Coritiba terminó pagando un alto precio por una celebración de un gol que finalmente no subió al marcador.

cada ângulo novo dessa comemoração do jacy fica mais engraçado (espero que ele fique bem) pic.twitter.com/QCDAwVhhAF — DataFut (@DataFutebol) August 9, 2026

El defensor sufrió un golpe en el tobillo y tuvo que abandonar el terreno de juego. Sin embargo, la lesión no habría revestido mayor gravedad. Más tarde, Maranhao fue visto en el banco de suplentes con hielo en la zona afectada, mientras observaba cómo sus compañeros terminaban de asegurar la victoria por 2-1.

La insólita escena no tardó en convertirse en viral en el fútbol brasileño. Además, el episodio trajo a la memoria un accidente similar ocurrido en el mismo estadio en 2014, cuando otro futbolista sufrió una caída durante una celebración.

Pese al susto, Coritiba terminó quedándose con los tres puntos en la Serie B de Brasil. El conjunto de Maranhao marcha en el puesto 13 de la clasificación, con 25 unidades después de 20 partidos, todavía lejos de los puestos de ascenso y con la necesidad de seguir sumando para alejarse de la parte baja de la tabla.

ACONTECEU DE NOVO! 😂⚽



Jacy repetiu a queda de Joel no buraco do túnel do vestiário durante o jogo entre Coritiba x Chapecoense.



E quem recontou a história da queda de Joel, que também foi narrada por ele? Cléber Machado! Mas desta vez o gol foi anulado!



Créditos: TV Record pic.twitter.com/uqFK6y9cvE — Portal Mídia Esporte (@midiaesporte) August 9, 2026

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