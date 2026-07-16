El escritor y periodista peruano Jaime Bayly dedicó un emotivo comentario a Lionel Messi luego de la remontada de la Selección Argentina frente a Inglaterra y su clasificación a la final del Mundial 2026. En su análisis, destacó la influencia del capitán argentino en el juego y aseguró que continúa siendo el futbolista que marca la diferencia en los momentos decisivos.

Incluso, se mostró convencido de que la Albiceleste volverá a conquistar la Copa del Mundo. “Vamos a volver a ser campeones del mundo en esta Copa”, señaló Bayly.

“Messi es el hacedor de lluvias”

Bayly utilizó una serie de metáforas para describir el impacto que tiene Messi sobre el partido y la manera en que transforma los momentos más complicados en oportunidades de gol. “Messi como siempre, hacía que lloviera, él es el hacedor de lluvias, el ‘Rainmaker’ y él cuando todo está seco, obra conjuros, invoca aquelarres y hace que lluevan pelotas envenenadas, que lluevan pelotas que tienen ansias de gol”.

El escritor también destacó que el capitán argentino prioriza el juego colectivo por encima de las estadísticas personales. “Messi dirigía el ataque argentino, no busca tanto su gol, sino que trataba de colocar la pelota en una cabeza o pie argentino en el área”.

Otro de los momentos que más llamó la atención del periodista fue la acción que terminó en el primer gol argentino, una jugada que consideró preparada de antemano. “Creo que esa jugada era estudiada, porque Messi la pide, parece que va a centrar, esos centros con veneno, con ponzoña, con cicuta, son centros con cicuta que tira Messi”, dijo.

Argentina con las pulsaciones a mil remontó 2-1 a Inglaterra y, con Messi como bandera, confirmó que su mayor fortaleza es una identidad competitiva. | Foto: Selección Argentina / AFA

Luego añadió una de las frases más contundentes de su análisis: “Sigue siendo el Dios absoluto y lo demostró hoy. No nos toquen los cojones. Messi es el Dios”.

“Lloré. Era injusto que Argentina perdiera”

Bayly también confesó que vivió con mucha emoción el desarrollo del encuentro y que el empate parcial lo conmovió profundamente. “Enzo le pega a un costado y puso el 1-1. Me emocioné. Lloré. Era injusto que Argentina perdiera”.

Asimismo, resaltó la personalidad del equipo de Lionel Scaloni para ir en busca de la victoria en lugar de conformarse con el empate. “En el tramo final se notó quién era el campeón. Porque Argentina no se contentó con el empate. Se propuso ganar el partido en tiempo regular y fue un acto de audacia, de temeridad, pero también de confianza en sí misma”.

Un homenaje a Messi que emocionó a los hinchas

En la parte final de su intervención, Jaime Bayly dejó un sentido reconocimiento a la trayectoria del capitán argentino y aseguró sentirse privilegiado por haber sido contemporáneo del ocho veces ganador del Balón de Oro.

“Gracias a todos los muchachos que nos dieron una felicidad inigualable. Messi es un genio y ha sido para mí un honor haber coincidido en mi lifetime, en mi aventura, en mi viaje de vida, con la vida de Messi y haber atestiguado la magia, la belleza, el arte que despliega Messi en los campos de juego. Es un Dios. Es el Dios. Es el campeón del mundo”, puntualizó el escritor peruano.

VIDEO RECOMENDADO