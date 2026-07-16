¿Qué dijo Jaime Bayly sobre Messi? El escritor peruano lo calificó como "el Dios absoluto" del fútbol. Foto: YouTube/EFE
¿Qué dijo Jaime Bayly sobre Messi? El escritor peruano lo calificó como "el Dios absoluto" del fútbol. Foto: YouTube/EFE
Por Redacción EC

El escritor y periodista peruano Jaime Bayly dedicó un emotivo comentario a Lionel Messi luego de la remontada de la Selección Argentina frente a Inglaterra y su clasificación a la final del Mundial 2026. En su análisis, destacó la influencia del capitán argentino en el juego y aseguró que continúa siendo el futbolista que marca la diferencia en los momentos decisivos.

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