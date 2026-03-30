Este martes 31 de marzo, Jamaica y la República Democrática del Congo se enfrentan por la primera fecha del repechaje y lucharán por conseguir el pase al Mundial 2026. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Akron, el cual cuenta con una capacidad de 46.355 visitantes.

Previo a este enfrentamiento, Jamaica jugó contra Nueva Caledonia y venció con un marcador de 1-0. Mientras la República del Congo enfrentó a Bermuda y salió victoriosa con un marcador de 2-0. A continuación, podrás conocer todos los detalles para seguir el partido que tendrá lugar en el Estadio Akron.

¿Cuándo y a qué hora se jugará Jamaica vs Congo?

El enfrentamiento está programado para el 31 de marzo a las 4:00 p.m. (hora local de Perú). Consulta aquí qué horarios tener en cuenta según tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador a las 4:00 p.m. del 31 de marzo

Bolivia, Venezuela y Estados Unidos a las 5:00 p.m. del 31 de marzo

Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay a las 6:00 p.m. del 31 de marzo

Jamaica vs Nueva Caledonia EN VIVO | Horario y canal de TV del Repechaje del Mundial 2026

¿Dónde ver Jamaica vs Congo EN VIVO?

Para seguir el encuentro, deberás sintonizar la señal de DirecTV Sports (en Latinoamérica), Tigo Sports (en Centroamérica), TUDN (en México) y Vix y Fox Sports 1 (en Estados Unidos). Por último, también podrás seguir el partido a través de la cobertura de El Comercio.

¿En qué señal ONLINE o STREAMING ver Jamaica vs Congo?

Respecto a las vías online, puedes contar con el streaming de DSports, DGO. Asimismo, hay otros servicios como Vix Premium. No te pierdas el encuentro este 31 de marzo.