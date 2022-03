Jamaica vs. El Salvador EN VIVO vía Canal 4, TCS GO y Star Plus: se enfrentan este jueves 24 de marzo desde las 5:05 p.m. (hora salvadoreña) y 6:05 p.m. (hora peruana y jamaiquina) por la fecha 12 de las Eliminatorias Qatar 2022 de Concacaf. El partido también será transmitido por Telemundo y Universo, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Independence Park de Kingston y el árbitro mexicano Marco Antonio Ortiz será el encargado de impartir justicia. Actualmente, El Salvador está en la sexta casilla, sumando nueve puntos; en tanto que Jamaica se encuentra en la séptima posición, con siete unidades.

¿En qué canal ver partido Jamaica vs. El Salvador?

Argentina: Star+

Bolivia: Star+

Brasil: Star+

Chile: Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

Honduras: Star+

Internacional: Bet365

Jamaica: Flowsports.co, Flow Sports App

México: Star+, ESPN Mexico

Paraguay: Star+

Perú: Star+

Estados Unidos: UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, Paramount+

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+

¿A qué hora ver partido Jamaica vs. El Salvador?

Estados Unidos – 3.05 p. m. hora de Los Ángeles

México – 5.05 p. m.

El Salvador – 5.05 p. m.

Estados Unidos – 5.05 p. m. hora de Texas

Perú – 6.05 p. m.

Jamaica – 6.05 p. m.

Ecuador – 6.05 p. m.

Colombia – 6.05 p. m.

Estados Unidos – 6.05 p. m. hora de Miami

Bolivia – 7.05 p. m.

Venezuela – 7.05 p. m.

Uruguay – 8.05 p. m.

Paraguay – 8.05 p. m.

Argentina – 8.05 p. m.

Brasil – 8.05 p. m.

Chile – 8.05 p. m.

Inglaterra - 11.05 p. m.

España – 12.05 a. m. (viernes 25 de marzo)

Italia – 12.05 a. m. (viernes 25 de marzo)

El nivel de los ‘Reggae Boyz’ no ha sido consistente a lo largo del proceso clasificatorio, dado que en ocasiones se acercaban a la posibilidad de un triunfo importante, pero terminaban descuidándose. Debido a ese mal presente futbolístico, el equipo solo ganó una vez: 2-0 sobre Honduras, con goles de Kemar Roofe y Oniel Fisher.

Durante la última recta, la selección de Jamaica cayó ante México (1-2), Panamá (3-2) y recientemente contra Costa Rica (0-1). Precisamente, el tropiezo más reciente fulminó las opciones de meterse al Mundial, puesto que matemáticamente ya es imposible que alcancen a Panamá, que es cuarto con 17 de puntaje, ocupando zona de repechaje.

A pesar de la adversidad, el entrenador Paul Hall pretende cerrar el ciclo de la mejor manera, para que al menos el plantel se vaya consolidando para las futuras competencias. Además, el objetivo será terminar con la mala racha de cinco juegos sin ganar en las Eliminatorias: tres derrotas y dos empates.

Por su parte, la selección de El Salvador viene de caer ante Canadá (0-2), aunque mantiene mínimas chances de al menos acceder al repechaje. La opción de clasificar a la Copa del Mundo solo podrá concretarse con un pleno de victorias en las tres fechas restantes, esperando a la vez que Panamá y Costa Rica pierdan todo.

Las circunstancias son complicadas para el técnico Hugo Ernesto Pérez, quien va alistando la estrategia adecuada para competir hasta el final. Las principales cartas de gol de la ‘Selecta’ son Jairo Henriquez y Nelson Bonilla, quienes tratarán de aprovecharse de una de las defensas más débiles de la Concacaf.

Jamaica vs. El Salvador: historial de partidos

Desde noviembre del 2007, los partidos Jamaica vs. El Salvador se dieron en 10 ocasiones, dejando a los ‘Reggae Boyz’ con ventaja: ganaron cinco veces. En tanto, la ‘Selecta’ se impuso en una oportunidad.

12-11-2021: El Salvador 1-1 Jamaica - Eliminatorias

21-06-2019: El Salvador 0-0 Jamaica - Copa de Oro

23-03-2019: El Salvador 2-0 Jamaica - Nations League Concacaf

16-07-2017: Jamaica 1-1 El Salvador - Copa de Oro

14-07-2015: Jamaica 1-0 El Salvador - Copa de Oro

15-08-2012: El Salvador 0-2 Jamaica - Amistoso

29-03-2011: El Salvador 2-3 Jamaica - Amistoso

10-07-2009: El Salvador 0-1 Jamaica - Copa de Oro

30-05-2009: Jamaica 0-0 El Salvador - Amistoso

18-11-2007: Jamaica 3-0 El Salvador - Amistoso

Conforme a los criterios de Saber más

TAMBIÉN PUEDES LEER