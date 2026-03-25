Este jueves 26 de marzo, las selecciones de Jamaica y Nueva Caledonia se medirán en un duelo clave del repechaje rumbo al Mundial 2026. El conjunto caribeño parte con mayor experiencia en la Concacaf y el cartel de favorito, aunque afrontará el reto con algunas ausencias importantes, mientras que el equipo oceánico, integrado en gran parte por jugadores semiprofesionales, intentará dar la sorpresa y mantener viva su histórica aspiración de clasificar. El encuentro será decisivo, ya que el ganador avanzará a una instancia final en la que se jugará su cupo ante la República Democrática del Congo el próximo 31 de marzo. Para que no te pierdas la transmisión de este partido EN VIVO, te contamos el horario, dónde ver y más detalles.
¿Cuándo y dónde juegan Nueva Caledonia vs. Jamaica?
El partido entre las selecciones de Jamaica y Nueva Caledonia se disputará el jueves 26 de marzo en el imponente Estadio BBVA, ubicado en la ciudad de Monterrey. Este recinto, considerado uno de los más modernos de la región, será el escenario donde ambos equipos buscarán imponer su juego en un duelo que promete intensidad y emoción desde el inicio.
Horario y canal de TV para ver Nueva Caledonia vs. Jamaica EN VIVO:
Estados Unidos:
|Zona
|Hora
|Canal
|Este (Nueva York, Miami)
|11 p. m.
|Fox Sports 1, fuboTV, Peacock, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora
|Central (Chicago, Dallas)
|10 p. m.
|Fox Sports 1, fuboTV, Peacock, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora
|Pacífico (Los Ángeles, Seattle)
|8 p. m.
|Fox Sports 1, fuboTV, Peacock, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora
México:
|Zona
|Hora
|Canal
|Noroeste (Baja California)
|7 p. m.
|ViX y TUDN
|Pacífico (Chihuahua, Sonora)
|8 p. m.
|ViX y TUDN
|Centro (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|9 p. m.
|ViX y TUDN
Centroamérica:
|País
|Hora
|Canal
|Costa Rica
|9 p. m.
|Tigo Sports
|Honduras
|9 p. m.
|Tigo Sports
|El Salvador
|9 p. m.
|Tigo Sports
|Nicaragua
|9 p. m.
|Tigo Sports
Sudamérica:
|País
|Hora
|Canal
|Argentina
|0 horas (27 de marzo)
|DIRECTV Sports, DGO
|Bolivia
|11 p. m.
|DIRECTV Sports, DGO
|Paraguay
|11 p. m.
|DIRECTV Sports, DGO
|Perú
|10 p. m.
|DIRECTV Sports, DGO
|Colombia
|10 p. m.
|DIRECTV Sports, DGO
|Ecuador
|10 p. m.
|DIRECTV Sports, DGO
|Uruguay
|0 horas (27 de marzo)
|DIRECTV Sports, DGO
|Venezuela
|11 p. m.
|DIRECTV Sports, DGO
|Chile
|11 p. m.
|DIRECTV Sports, DGO
|Brasil
|0 horas (27 de marzo)
|DIRECTV Sports, DGO
¿Qué necesita Nueva Caledonia o Jamaica para clasificar al Mundial 2026?
La ampliación del Mundial a 48 selecciones trajo consigo cambios en el sistema de clasificación, incluyendo un repechaje más extenso para definir los últimos cupos disponibles. En esta instancia intercontinental competirán seis selecciones, pero solo dos lograrán asegurar su presencia en la Copa del Mundo 2026. Uno de los enfrentamientos definidos tras el sorteo realizado el 20 de noviembre en Zúrich, Suiza, será el de Nueva Caledonia contra Jamaica, en un duelo decisivo donde solo uno podrá seguir en carrera.
Si el marcador termina igualado en los 90 minutos, se disputará tiempo suplementario y, de ser necesario, todo se resolverá desde el punto de penal. Sin embargo, superar este primer reto no será suficiente, ya que el equipo vencedor deberá disputar un nuevo partido frente a la República Democrática del Congo el martes 31 de marzo, en busca de sellar su clasificación al torneo que se celebrará el próximo año.
Alineaciones probables del Nueva Caledonia vs Jamaica
- Nueva Caledonia: Rocky Nyikeine; Bernard Iwa, Didier Simane, Morgan Mathelon, Jekob Jeno; Joseph Athale, Pierre Bako, Joris Kenon; Cesar Zeoula, Georges Gope-Fenepej, Lues Waya.
- Jamaica: Andre Blake; Joel Latibeaudiere, Damion Lowe, Ethan Pinnock, Amari’i Bell; Kevon Lambert, Isaac Hayden; Leon Bailey, Bobby Reid, Renaldo Cephas; Demarai Gray.