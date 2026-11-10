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Resumen

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Jamal Musiala es uno de los mayores talentos que tiene Alemania. (Foto: Getty Images)
Jamal Musiala es uno de los mayores talentos que tiene Alemania. (Foto: Getty Images)
Por Marco Quilca León

El estado de salud de Jamal Musiala genera preocupación en el Bayern Múnich luego de que Uli Hoeness, presidente de honor del club alemán, revelara que el futbolista de 23 años padece una enfermedad que no tiene una cura sencilla, aunque puede mantenerse bajo control con medicamentos. Sus declaraciones también pusieron en duda si el mediocampista podrá recuperar el rendimiento que mostró antes de sus problemas de salud.

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