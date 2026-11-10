El estado de salud de Jamal Musiala genera preocupación en el Bayern Múnich luego de que Uli Hoeness, presidente de honor del club alemán, revelara que el futbolista de 23 años padece una enfermedad que no tiene una cura sencilla, aunque puede mantenerse bajo control con medicamentos. Sus declaraciones también pusieron en duda si el mediocampista podrá recuperar el rendimiento que mostró antes de sus problemas de salud.

Musiala sufre crisis de ausencia transitorias, episodios breves relacionados con una disfunción neurológica que pueden provocar pérdidas momentáneas de conciencia. El propio jugador confirmó su diagnóstico en agosto de este año, después de protagonizar dos desvanecimientos durante la pretemporada, en encuentros amistosos frente al RB Leipzig y el Heidenheim. En aquella oportunidad, explicó que se encontraba bajo atención médica y que recibía tratamiento para controlar su condición.

En declaraciones a la cadena pública bávara Bayerischer Rundfunk (BR), Hoeness describió la situación del futbolista como un dilema para la institución. “Tiene una enfermedad que no es fácilmente curable, pero que puede controlarse hasta cierto punto con medicación. Sin embargo, no sabemos si volverá a rendir como antes”, manifestó el dirigente. También hizo referencia a las condiciones de su contrato y al salario que continúa percibiendo pese a las dificultades para volver a competir con regularidad.

Uli Hoeness, presidente honorario del Bayern Munich, alertó sobre la situación de Jamal Musiala ⚠️😨 💬 "Nos enfrentamos a un dilema. Tiene una enfermedad incurable, pero se puede controlar, hasta cierto punto, con medicamentos" 💬 "¿Volverá alguna vez a alcanzar el nivel de rendimiento que tenía antes? Sigue cobrando su sueldo, por supuesto. Pero imagínense si el Bayern cuestionara su contrato ahora y dijera: "Lo que es capaz de ofrecer ahora ya no se corresponde con lo estipulado en el contrato" 🎙️ BR24 — Diario Olé (@DiarioOle) November 10, 2026

Las declaraciones generaron controversia debido a que Musiala es considerado una de las principales figuras del equipo y tiene contrato con el Bayern hasta junio de 2030. El director deportivo Max Eberl, por su parte, señaló que el club conoce su condición desde la temporada anterior y que ha trabajado para acompañar al jugador. Asimismo, el entrenador Vincent Kompany explicó que algunos cambios en su medicación provocaron efectos secundarios durante la preparación del equipo.

A los problemas neurológicos se suma una lesión muscular en los isquiotibiales que mantiene al internacional alemán alejado de las canchas desde octubre. Musiala ha retomado los entrenamientos con el grupo y su regreso dependerá de su evolución física. Pese a la incertidumbre sobre su recuperación, el futbolista había manifestado anteriormente su optimismo y asegurado que, con el seguimiento de los especialistas, podía continuar su carrera profesional.

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