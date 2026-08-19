Jamal Musiala rompió su silencio luego de protagonizar dos desmayos consecutivos durante los amistosos de pretemporada del Bayern Munich ante RB Leipzig y Heidenheim. El mediapunta alemán, de 23 años, aseguró que se encuentra bien y explicó que los exámenes médicos permitieron identificar una disfunción neurológica.

A través de una carta dirigida a sus seguidores, el futbolista intentó despejar las dudas generadas por las imágenes de sus dos episodios. “¡Estoy bien!”, escribió Musiala al inicio de su mensaje, antes de explicar que su condición provoca “ausencias temporales, breves y tratables”.

Los dos desvanecimientos ocurrieron con pocos días de diferencia. Frente al Leipzig, Musiala perdió el conocimiento poco después de ingresar al campo, mientras que ante el Heidenheim volvió a desplomarse apenas cuatro minutos después de saltar al terreno de juego. En ambos casos pudo retirarse del campo por sus propios medios.

El diagnóstico generó preocupación dentro del Bayern Munich, aunque el propio jugador señaló que cuenta con autorización médica para continuar practicando fútbol profesional. De acuerdo con las evaluaciones realizadas, los especialistas que siguen su caso no encontraron contraindicaciones para que pueda competir al más alto nivel.

Musiala volvió a sufrir un desmayo en pleno partido.

¿Qué dice el Bayern Munich sobre Musiala?

Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern, reconoció la preocupación que existe alrededor del futbolista y calificó la situación como “un drama”. “Esos dos incidentes son un problema primero para Jamal, pero también a mediano plazo para el Bayern Munich”, señaló el histórico dirigente.

Pese al susto vivido durante la pretemporada, Musiala busca afrontar esta situación acompañado por el cuerpo médico del Bayern y su entorno. El alemán, considerado una de las principales figuras del conjunto bávaro, ahora deberá continuar con el seguimiento de su condición mientras se prepara para el inicio de una nueva temporada.

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