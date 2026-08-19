Musiala revela que padece de disfunción neurológica tras desvanecerse dos veces: “Es un drama”. (Foto: Getty Images)
Musiala revela que padece de disfunción neurológica tras desvanecerse dos veces: “Es un drama”. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Jamal Musiala rompió su silencio luego de protagonizar dos desmayos consecutivos durante los amistosos de pretemporada del Bayern Munich ante RB Leipzig y Heidenheim. El mediapunta alemán, de 23 años, aseguró que se encuentra bien y explicó que los exámenes médicos permitieron identificar una disfunción neurológica.

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