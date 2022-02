No hay problema con Radamel Falcao ni un vestuario dividido en la selección Colombia, afirmó James Rodríguez recientemente sobre los rumores que circularon tras la derrota con Perú en Barranquilla por Eliminatorias.

El volante ‘cafetero’ dialogó con sus seguidores a través de Twitch y despejó varias dudas. En la interacción negó la supuesta pelea con el ‘Tigre’ y desmintió cualquier tipo de riña en la interna del grupo que comanda Reinado Rueda.

“Cómo voy a pelear con una persona que es hermano mío, tenemos una relación de hace 12 años”, empezó diciendo James sobre el tema. “Dentro del grupo tenemos una relación fantástica entre todos, hay buen ambiente. Lastimosamente no se nos han dado los resultados, pero hay buen ambiente, con Falcao y los muchachos tengo una relación fantástica. No pasa nada con nadie”, aseguró el actual jugador del Al Rayyan qatarí.

James también se pronunció sobre la airada discusión que sostuvo con hinchas en su salida del estadio Metropolitano, el pasado 28 de enero, luego de perder contra Perú por un gol de Edison Flores.

“Estaba caliente, reaccioné como no se debía, pero al final fue lo que fue y lo que salió. Son cosas que pasan dentro de un campo de fútbol, no sólo a mí. Lo de los silbidos me dolió. Dimos todo hasta cuando se pudo, contra Perú pero hicimos buen partido, la gente tiene que ver el esfuerzo que hicimos. Si tenemos un partido malo, que me piten, que me digan de todo, pero el partido fue bueno”, agregó el referente del seleccionado colombiano, que está complicado en las Eliminatorias.

Bajo las riendas de Rueda, Colombia se ubica séptimo con 17 puntos a falta de dos fechas. Uruguay (22), Perú (21) y Chile (19) están arriba en la tabla. Sin embargo, James Rodríguez no da por perdida la clasificación a Qatar 2022.

“Está muy difícil ahora tenemos que ganar los próximos dos partidos (ante Bolívia y Venezuela). Hay cosas que no se pueden explicar, pero vamos a luchar hasta el final, hasta donde se puede. Hay que hacer fuerza hasta el final, luchar hasta el final y esperar resultados. El trabajo duro tiene su recompensa”, señaló al respecto.

