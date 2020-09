El colombiano James Rodríguez se sigue posicionando como una de las figuras de la Premier League. No obstante, el volante ha sido criticado por sus seguidores, quienes afirman que su paso por el Real Madrid no fue destacable. Sin embargo, sus números lo avalan e incluso el propio futbolista comentó un hilo vía Twitter en el que, en todo sarcástico, terminan con la frase “James en España fracasó” y donde lo que realizó en las temporadas en las que estuvo en España y se confirma que su paso por el Real Madrid no fue en vano.

El usuario de twitter (@TotalKroos) tomó todos los números de James Rodríguez desde que llegó al club merengue, luego de haber sido goleador del Mundial de Brasil. Según señala, en la temporada 2014 - 2015 jugó 29 partidos donde arrancó de titular, asistió en 13 oportunidades y marcó el mismo número de goles. Logros que obtuvo con Carlo Ancelotti en el banco, quien hoy es su entrenador en el Everton. Además, fue nombrado el mejor mediocampista de LaLiga Santander.

it was not bad😝👍🏼 https://t.co/z5wmfb3wVZ — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 28, 2020

En la temporada 2015 - 2016, James jugó 26 partidos y en 17 de ellos arrancó como titular. Marcó siete goles y asistió en ocho oportunidades. Nada mal para una temporada llena de lesiones, una Copa América, y el arribo del actual técnico blanco Zinedine Zidane. Ya con ‘Zizou’ para la temporada 2016 - 2017, James Rodríguez jugó 22 partidos y en 13 fue titular.

De la mano de James Rodríguez, Everton volvió a ganar en la Premier League

En total se resume el paso de James Rodríguez por el Real Madrid, con 85 presencias en La Liga, 62 de ellas como titular, 5049 minutos, 55 goles y asistencias. Además, fue el cuarto máximo goleador del equipo merengue en sus cuatro temporadas. También, el segundo con más asistencias, detrás de Toni Kroos.

