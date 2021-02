James Rodríguez asustó a los hinchas de Everton el último fin de semana. El mediocampista sufrió un golpe en el tobillo durante el partido contra Fulham por la Premier League. El colombiano fue incapaz de seguir dentro del campo y Carlo Ancelotti ordenó el ingreso del brasileño Bernard.

Después de unos días de descanso y evaluaciones médicas, el ’10′ parece estar en buenas condiciones para el compromiso contra Manchester City de este miércoles. En la antesala del choque por la jornada 16 (postergado por el brote de coronavirus), el estratega italiano indicó cuál es la situación del ex Real Madrid.

“Es la intensidad del partido y la intensidad de la Premier League que es con mucho contacto y James lo sufrió ante Fulham. Está disponible para jugar mañana”, declaró Ancelotti en la conferencia de prensa y confirmó que James Rodríguez estará presente contra el líder del campeonato local.

Luego, el DT de Everton profundizó en el estilo de la Premier League en determinadas situaciones como la que vivió el ‘cafetero’. “Si quieres evitar el contacto no puedes jugar al fútbol y éste no es el caso. James tiene que aceptarlo fue una situación desafortun1ada. Es algo normal y no podemos cambiar las reglas del juego”, cerró.

Los ‘Toffees’ necesitan a los mejores jugadores de la plantilla para afrontar una semana complicada. El conjunto de Ancelotti, tras jugar contra los ‘Citizens’, tendrá una prueba de fuego contra Liverpool en el Derbi de Merseyside este sábado. Actualmente, Everton se ubica en la casilla siete de la tabla con 37 unidades y está a cinco puntos de la Europa League.