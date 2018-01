James Rodríguez habló de su salida del Real Madrid y de Zidane

No quería marcharse del Real Madrid porque estaba atravesando un momento único, pero al final tuvo que hacerlo por falta de oportunidades. Así lo reveló James Rodríguez en una charla con el programa “El Chiringuito”.



“Mi salida fue triste y dura porque era mi sueño. Sin embargo, el fútbol es así. Un año estás en el lugar que quieres, al otro ya no”, explicó con total seriedad.



Cuando se le consultó sobre una posible riña con el estratega del Real Madrid, James Rodríguez dejó en claro que siempre se llevó bien con Zidane. Además lo llenó de elogios por su larga trayectoria.



“Sigue siendo mi ídolo. Fue un jugador 'top', con mucha calidad. No sé si hubo 'feeling' o no, pero cada entrenador tiene sus gustos y lo respeto. No puedo decir que fuera injusto. Yo cuando entraba hacía cosas buenas e interesantes, pero no hay que darle más vueltas”, explicó.



También aclaró que la prensa española no lo trató muy bien en el tiempo que defendió la indumentaria del Real Madrid. Nunca le gustó que dijeran que no sea entregaba al 100% en Valdebebas.



“No puedo aceptar que se dijese que entrenaba mal, entrenaba mucho. Para ser preciso, el doble. Siempre quiero dar lo mejor de mí. Tengo la conciencia muy tranquila, entrené bien y cuando jugaba daba el máximo. Las cosas que se decían no eran claras, no eran justos conmigo, lo decían para hacerme daño”, enfatizó.