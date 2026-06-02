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James Rodríguez de Colombia reacciona este lunes, al finalizar un partido amistoso contra Costa Rica previo a la Copa Mundial de Fútbol de 2026, en el estadio El Campín en Bogotá. Foto: EFE/ Carlos Ortega
James Rodríguez de Colombia reacciona este lunes, al finalizar un partido amistoso contra Costa Rica previo a la Copa Mundial de Fútbol de 2026, en el estadio El Campín en Bogotá. Foto: EFE/ Carlos Ortega
Por Redacción EC

La Selección de Colombia cerró su último partido ante su público antes del Mundial con una victoria por 3-1 frente a Costa Rica en Bogotá, pero más allá del resultado, quien dejó uno de los mensajes que más ilusiona a los hinchas cafeteros fue James Rodríguez. El capitán transmitió optimismo, confianza y renovó la ilusión del país de cara a la máxima cita del fútbol.

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