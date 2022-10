Olympiacos no pudo contar con la presencia de James Rodríguez en la última semana, en un partido por la Superliga de Grecia y otro por la Europa League. No obstante, el volante ya está completamente recuperado y tuvo actividad en el choque de visita contra OFI Creta, aunque no lo hizo de la mejor manera: ingresó en el segundo tiempo y falló un penal que pudo ser el empate.

El talentoso jugador había disputado la fecha FIFA con la selección de Colombia, siendo titular en los partidos ante Guatemala y México, pero sufrió una dolencia por la carga física. Precisamente, Míchel González, DT de los ‘Rojiblancos’, había revelado que el exfutbolista del Real Madrid no iba a estar disponible.

Debido a ello, James no pudo estar en la victoria ante Atromitos (triunfo 2-0), perdiendo la oportunidad de hacer su primera presentación en casa, en el Georgios Karaiskakis Stadium de El Pireo. Y lo mismo pasó contra Qarabag, en la Europa League, que acabó con derrota de 0-3 para Olympiacos.

Finalmente, luego de hacer caso a las recomendaciones de los médicos, Rodríguez quedó aptó para regresar a las canchas este fin de semana, en la visita a OFI Creta, en el Theodoros Vardinogiannis Stadium de Heraklion. No obstante, el colombiano no fue titular, sino que ingresó para el segundo tiempo.

La vuelta a las canchas parecía tener un desenlace positivo para James, dado que tuvo la ocasión de patear un penal, que pudo significar el empate parcial de Olympiacos. No obstante, el volante no fue efectivo y falló el disparo ante el portero Christos Mandas.