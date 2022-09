La semana pasada, a horas del cierre del mercado de fichajes de las cinco grandes ligas, James Rodríguez expresó abiertamente el deseo de marcharse de Al Rayyan. A pesar de los intentos realizados por su agente Jorge Mendes, el colombiano no pudo conseguir una oportunidad en España, donde se le vinculó a Valencia.

En tal sentido, el representante portugués estudió otras alternativas en países como Bélgica, Rusia o Turquía, lugares en los que todavía se pueden realizar transferencias. Así, Galatasaray, uno de los grandes de la Superliga Turca, apareció como uno de las mejores opciones para que el ‘10′ abandone Catar.

De hecho, el periodista local Ertan Suzgun avanzó mediante sus redes sociales que James y la institución tiene un trato. No obstante, la última palabra la tendrá Al Rayyan, pues debe negociar con sus pares sobre los detalles económicos. Este proceso debe cerrarse pronto, pues las inscripciones de futbolistas en Turquía concluyen el jueves 8 de septiembre.

“Galatasaray llegó a un acuerdo con James Rodríguez en todos los temas. Las negociaciones con Al Rayyan continúan. Si se llega a un acuerdo con el representante catarí, el jugador colombiano vestirá cedido la camiseta del Galatasaray”, dice la información lanzada por el comunicador turco en su cuenta oficial.

Galatasaray, James Rodriguez ile her konuda anlaşma sağladı.



Al Rayyan ile görüşmeler devam ediyor. Katar temsilcisi ile anlaşma sağlanırsa Kolombiyalı oyuncu kiralık olarak Galatasaray forması giyecek.

¿James Rodríguez podrá ir a Galatasaray?

En el club andan disgustados con el ‘cafetero’ por sus recientes declaraciones al programa El Chiringuito de España. “Sí, me quiero”, admitió y luego expresó que “si me llamara el Valencia iría hasta caminando desde Catar. Me bajaría el sueldo”.

Además de la escasa disposición por quedarse, Al Rayyan reducirá la masa salarial desprendiéndose de los 5 millones de euros anuales que gana el sudamericano. El delantero firmó hasta mediado del 2024 y su marcha a Galatarasay, que cumpliría con lo que piden desde Asia, se presenta como una solución para todas las partes.

En caso James firme por Galatasaray, se sumará a la lista de colombiano que pasaron por Turquía como Radamel Falcao García, Faryd Mondragón, Jersson González y Gustavo Victoria.