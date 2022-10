Aceptó que sería una pieza importante en su equipo. James Rodríguez se encuentra jugando en el Olympiakos de Grecia, pero hace un tiempo estuvo militando en el Everton. El futbolista colombiano salió del equipo tras su poca continuidad y, ahora, Frank Lampard admitió que sería una buena pieza en el club inglés.

James Rodríguez se despidió de Everton cuando Rafa Benítez, ya que el entrenador decidió no contar con él e incluso estuvo en el banquillo por la mitad de esa temporada. Ahora, sin el futbolista colombiano, ni el DT español, la situación es distinta.

Frank Lampard asumió el cargo de nuevo técnico del Everton y en conferencia de prensa se refirió al regreso de Dominic Calvert-Lewin, jugador que estuvo lesionado y apenas viene recuperándose.

Tras el comentario del delantero, el entrenado de los ‘Toffees’ fue consultado por James Rodríguez y lo que significa su ausencia dentro del equipo inglés.

“Sí, seguro, pero si es un ajuste en formación o no. James era un tipo de jugador muy particular, el tipo de jugador con toda honestidad que no tenemos ahora y eso es todo”, sostuvo Lampard.

Sin embargo, se refirió a su actual jugador recuperado. “Los tipos de goles que puede marcar, sus puntos fuertes, su velocidad, su habilidad aérea”, consideró Lampard respecto a Dominic Calvert-Lewin.

Los números de James Rodríguez

A pesar de no tener una buena despedida, lo cierto es que James Rodríguez fue importante en su llegada a Goodison Park. El colombiano anotó 16 goles en la temporada 2020/21 con Everton y llegó a disputar 23 partidos dentro de la Premier League.