A un mes de iniciar la Copa América 2021, la selección de fútbol de Colombia se alista para su debut contra Ecuador en Barranquilla el próximo 14 de junio. James Rodríguez habló sobre las chances del combinado cafetero para quedarse con el trofeo del certamen continental, el cual ganó en el 2001, justamente cuando se celebró en sus canchas.

En declaraciones a ESPN, Rodríguez reveló cuál es su máximo objetivo con la selección de Colombia. “Quiero ganar una copa. Ya he conseguido muchas cosas importantes con la camiseta de la selección y ¿por qué no ganar un título? Ese es mi sueño, el de todos los muchachos y de todo el país”, explicó el volante del Everton.

La selección de Colombia integra el Grupo B junto a Perú, Brasil, Ecuador y Venezuela; el volante cafetero analizó el camino de su equipo en la Copa América 2021. “Soy una persona que quiere todo, que cuando está jugando o está compitiendo por algo siempre quiere ganar. Hay calidad para eso, los jugadores en Colombia estamos capacitados para todo eso”, manifestó.

¿Retiro a la vista?

A sus 29 años, James Rodríguez es un referente de la selección de Colombia y no dejó pasar la oportunidad de hablar de sus logros en el elenco cafetero. “Creo que tengo 80 partidos y todos los tomo con una gran importancia, así sean amistosos. Cuando vistes esta camiseta tienes que darlo todo y siempre estar al límite porque estás jugando por un país”.

Finalmente, James fue consultado sobre su posible retiro del fútbol profesional y a pesar de decir que “no he pensado mucho en eso”, dejó abierta la posibilidad de colgar los chimpunes en unos años. “No te sé decir el sitio en donde me gustaría retirarme. Creo que falta poco porque no me gustaría jugar muy mayor. Por ahora quiero disfrutar al máximo”, concluyó el volante.

